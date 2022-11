Mia in Stuttgart

Die Band Mia spielt am Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr im Wizemann in Stuttgart. Im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album „Limbo“, das nun endlich live gespielt werden kann. Im Klappentext für die „Limbo“-Tour 2020 vor mittlerweile fast drei Jahren hieß es, dass „Limbo“ ein Album darüber ist, „den schonungslosen Wahrheiten, Widrigkeiten und Schönheiten des Lebens mit ehrlicher Aufmerksamkeit und ein bisschen Schwachsinn zu begegnen.“ Es ist ein Album über Begegnungen und die Erfahrung, Komplexität und Diversität anzunehmen, auszuhalten und in all dem nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Karten gibt’s in den FN-Kundenforen. Bild: Annako

