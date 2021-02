  Mehr als nur ein Dom

Köln ist eine pulsierende Stadt, die fast nie schläft und immer lebt (außer in den Corona-Zeiten, dann geht es hier etwas geruhsamer zu). In der Domstadt gibt es viel zu entdecken: zum Beispiel die Altstadt oder auch die alten Römerruinen, die überall im Stadtgebiet zu finden sind. „Nix bliev wie et vor,“ (sei offen für Neuerungen), sagt der Kölner, „et hätt noch immer jot jejange“ (Lerne aus der Vergangenheit). Diese Aussprüche gehören mit zum Kölsche Grundgesetz, das wiederum typisch kölsche Eigenarten beinhaltet, die das Leben in Köln regeln und leicht machen sollen. Die Kölner Sprache oder besser gesagt der rheinische Dialekt ist ehrlich, unverblümt, bildhaft und humorvoll. Denn die Kölner sind ein eigenes Völkchen für sich, versehen mit einem gehörigen Schuss Humor. Gerne werden sie auch als rheinische Frohnatur bezeichnet. Das spiegelt sich insbesondere im Kölner Karneval („Kölle alaaf“) als fünfte Jahreszeit wider.

Blick auf den Kölner Dom, der aktuell nur für Gottesdienste und zum Beten geöffnet ist. © Sabine Neumann

Lange Baustopp

Reisetipps Anreise: Mit dem PKW über die A3 Richtung Köln, ca.250 km, mit der Bahn ICE ab Mannheim direkt, 1h 30 Minuten oder IC ab Mannheim am Rhein entlang, 2h 30 Minuten. Ausflugstipps: Die Kölner Altstadt am Rheinufer ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Hier kann man gemütlich bei einem Kölsch sitzen. Am Rheinufer legen auch die Fahrgastschiffe der „Köln Düsseldorfer“ für Rundfahrten an. Übernachten: Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln, Telefon: 0221 2027-0, Telefax 0221 2027-826 E-Mail: info.kol@maritim.de, mehr Infos unter: www.maritim.de Einschränkung: Wegen der Corona-Pandemie ist der Kölner Dom laut Homepage derzeit nur für Gottesdienste und zum Beten geöffnet. Der Turm und die Domschatzkammer sind geschlossen.

Die Uni-Stadt, im Mittelalter Colonia Agrippina genannt, blickt auf eine fast 2000-jährige Geschichte zurück. Die römische Kaiserin Agrippina war am Rhein geboren und ließ die einstige Siedlung 50 n. Chr. zur Stadt erheben. Um 80 n. Chr. erhielt sie mit der Eifelwasserleitung eine der längsten römischen Aquädukte. Kölns Rheinhäfen zählen zu den wichtigsten Binnenhäfen Europas, der Container Umschlagbahnhof Eifeltor zu den größten Deutschlands. Über 990 000 Menschen wohnen, leben und arbeiten hier.

Von weitem gut sichtbar ist der Kölner Dom. Dabei ist dieses Gotteshaus erst vor knapp 130 Jahren so richtig fertig geworden. Zuvor war hier mehr als 300 Jahre lang eine ewige Baustelle. Die Kölner hatten einfach keine Lust und kein Geld mehr, um weiterzumachen. Ein unvollendeter Kölner Dom bestimmte die Stadtsilhouette. Bis zum Jahre 1868 befand sich auf dem halb fertigen Südturm des Domes ein – durch Treträder angetriebener – Baukran aus dem 14. Jahrhundert. Doch dann ging es plötzlich nach über 100 Jahren mit den Bauarbeiten los.

Das Hauptschiff des Kölner Doms ist mit seinen 144 Metern das längste Kirchenschiff Deutschlands und dadurch eines der längsten der Welt. Als Vorbild, vor allem für den Grundriss, diente damals die Kathedrale von Amiens – allerdings mit einem kleinen Unterschied: Der Kölner Bau wurde fünfschiffig – und nicht dreischiffig wie in Amiens – ausgeführt.

Brodwoosch und halve Hahn

Am 15. August 1248 wurde nach den Zeichnungen des Dombaumeisters Gerhard von Rile mit dem Bau des Doms begonnen. Der Anfang war recht mühsam: Das Material, Trachyt, schafften die Kirchenbauer per Schiff vom nahegelegenen Drachenfels aus dem Siebengebirge herbei. Dann gab es den Baustopp, bis man im 18. Jahrhundert zufällig die Pläne für den Dombau wiederfand. Und schon ging es weiter! Jährlich pilgern Millionen Besucher zum zweithöchsten Kirchengebäude Europas. Die Kölner wissen schon, was sie an ihrem Dom haben.

In Köln muss niemand Hunger schieben: Peters Brauhaus ist immer eine gute Adresse! Das Gebäude in der Mühlengasse 1 stammt noch aus dem 15. Jahrhundert und hat rustikale Innenräume. Stühle und Tische sind aus Holz. Hier gibt es typische rheinische Spezialitäten wie „Himmel un Äd med Flönz“ (gebratene Blutwurst auf Kartoffelpüree und Apfelkompott), „Decke Bunne met Speck“ (dicke Bohnen mit Speck), der berühmte rheinische „Soorbrode“ und Kasseler mit Wurst. Brauhaus Klassiker sind Brodwoosch (Bratwurst mit vielen Varianten) und nicht zu vergessen der „halve Hahn“. Kleiner Irrtum – kein halbes Hähnchen, sondern ein halbes Roggenbrötchen („Röggelsche“) mit mittelaltem Gouda wird bei dieser Bestellung dem Gast immer wieder gerne serviert. Dazu gibt es ein Kölsch, ein obergäriges helles Vollbier, das man beim Köbes bestellt.

Die Kölschen Köbesse haben eine lange Tradition. Der Name geht auf die Zeit zurück, als die Pilger auf dem Jacobusweg waren, in einem Kölner Brauhaus einen Zwischenstopp einlegten, um sich dort als Bedienung etwas Geld zu verdienen. Der Ruf nach einem Jacobuspilger war den Gästen einfach zu lang. Daraus ist kurz und knapp der Köbes entstanden, der stets fit und flott auch mit dem Mundwerk dabei ist.

Es gibt viel in Köln zu entdecken: Die Stadt hat 70 professionelle freie und private Theater, unter ihnen so bekannte Spielstätten wie das Hänneschen-Theater (Puppenspiel der Stadt Köln). Die Hohe Straße lädt zum Endlos-Shopping ein. Bedeutende Sakralbauten sind neben dem Kölner Dom auch das Gotteshaus „Groß St. Martin“ umgeben von einem sehr schönen ruhigen Innenhof. Auf der rechten Rheinseite liegt der Rheinpark, der mit einer Rheinseilbahn quer über den Rhein zu erreichen ist. Bitte nicht vergessen: Das Duftmuseum im Farina Haus (hier entstand das echte Kölnisch Wasser), das Schokoladenmuseum im Rheinauhafen, das Museum Ludwig mit der Modernen Gegenwartskunst und, und, und.