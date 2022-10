Erstes großes Strickfestival in der Tøndermarsch: Das Strickfestival „Maschen in der Marsch“ (dänisch: Masker i marsken) verbindet vom 28. bis 30. Oktober das beliebte Hobby Stricken mit Erlebnissen in der Kulturlandschaft Tøndermarsch in Südjütland. Unter dem Motto „Maschen, Marsch und Mindfullness“ versammelt das Programm des Events Basare mit Informations- und Verkaufsständen, Workshops, Veranstaltungen in Strickcafés, Strick-Meditationen und Yoga, musikalische Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Tickets unter www.maskerimarsken.dk/de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Strickfestival „Maschen in der Marsch“ ist eingebettet in die Natur- und Kulturlandschaft Tøndermarsch zwischen der deutsch-dänischen Grenze im Süden und dem UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer im Westen. Über Jahrhunderte wurde die Tøndermarsch dem Meer mit Deichen, Kanälen und Warften abgerungen. So entstand ein ungewöhnlicher, vom Menschen geformter Naturraum. Einen besonders beeindruckenden Blick auf die Landschaft bietet der Aussichtsturm Markstårnet.

Darüber hinaus führt der Wanderweg Marschpfad (dänisch: Marskstien) auf insgesamt 54 Kilometern durch die offene Landschaft und vorbei an Binnenseen, Flüssen und Kanälen bis hin zur Nordsee.

Mehr zum Thema Nord Stream EU: Pipeline-Sabotage wahrscheinlich Mehr erfahren Energieversorgung Lecks an Nord-Stream-Leitungen - Sabotage nicht ausgeschlossen Mehr erfahren

Auch als Vogelschutzgebiet besitzt die Tøndermarsch internationale Bedeutung: Besonders im Frühjahr und Herbst kommen Vogelfans aus ganz Europa, um die Flugformationen tausender Zugvögel zu bewundern – ein Phänomen, dass die Dänen „Sort Sol“ (Schwarze Sonne) getauft haben. Informationen zur Region: www.visitsonderjylland.de