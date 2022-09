Malerisch und verwinkelt

Mit beeindruckenden Altstädten, historischen Gebäuden, kleinen Häfen und mal mehr, mal weniger Trubel in den Straßen und Gassen, ist Kroatien ein wahres Mekka für Städtereisende.

Das Mittelmeerland hat neben den bekannten und sehr beliebten Städten, wie Zagreb, Split oder Dubrovnik, die die Touristen seit Jahren in ihren Bann ziehen, noch viele mehr zu bieten.

Malerisch ist das Städtchen Motovun in Kroatien. © Zoran Jelaca

Fernab der Touristenmassen lassen sich unzählige Kleinstädte mit sehr besonderem Charme und einer familiären Nähe zu den Einheimischen entdecken.

In der Kleinstadt Vrbnik auf der Insel Krk gibt es viel zu entdecken – dazu gehört sicherlich die Klancic – die engste Gasse der Welt. Ob sie mit ihren gerade 40 Zentimetern an der schmalsten Stelle tatsächlich die engste Gasse der Welt ist, lässt sich nicht nachweisen, doch der Stolz der Einwohner auf ihre Klancic lässt diese Gedanken schnell in den Hintergrund rücken. Vor dem Durchgang steht eine Infotafel mit den wichtigsten Daten zur Sehenswürdigkeit. Die Stadt Vrbnik befindet sich auf einem steil abfallenden Karsthügel knapp 50 Meter über der Adria und hält architektonisch und kulinarisch einiges mehr für Urlauber bereit: Die Häuser sind wie eine Weintraube angeordnet und gruppiert, wodurch kleine und verwinkelte Gassen mit vielen Gewölben und Meerblick entstehen.

Die Stadt ist berühmt für ihren köstlichen Weißwein namens Vrbnicka lahtina, den jeder Weinkenner einmal in seiner Heimatstadt getrunken haben sollte. Zusätzlich lassen sich regionale Olivenöle, Honige, Marmeladen, Grappa und Trüffelprodukte in den kleinen gemütlichen Läden der beeindruckenden Altstadt Vrbniks erwerben.

Motovum ist eine kleine Stadt im nödlichen Teil Istriens auf einem 280 Meter hohen Hügel. Wie das Städtchen scheinbar aus dem Horizont herausragt, sieht sehr beeindruckend aus. Auf dem Hügel, dem Mittelpunkt Motovums, führt die enge Gasse namens Gradisol: Vorbei an kleinen Läden mit regionalen Produkten, historischen Bauwerken und durch die alten Tore hinter den Stadtmauern endet der Spaziergang im wunderschönen Altstadtkern mit Glockenturm, Pfarrkirche und Palast. Neben dem Glockenturm aus dem 13. Jahrundert stehen die Pfarrkirche des heilligen Stephans aus dem 17. Jahrhundert sowie der romanisch kommunale Palast.

Doch bei Kultur muss es nicht bleiben: Im nahegelegenen Mirna-Tal finden besonders sportbegeisterte Urlauber tolle Wander- und Radrouten. Die kroatische Küche wird in Motovum in den schnuckeligen Restaurants und traditionellen Weingütern großgeschrieben und so kommen sicherlich alle Urlauber „geschmacklich” voll auf ihre Kosten.

Auch die Kleinstadt Bale liegt in der Region Istrien und befindet sich nur sieben Kilometer entfert von der Adriaküste auf einem Karsthügel umgeben von Weinbergen und Olivenhainen. Durch den Torbogen lässt sich der wunderschöne Altstadtkern mit seinen typisch verwinkelten und engen Gassen entdecken. Auf dem Mon Perin Hill, dem Mittelpunkt der Stadt, steht das Kartsell aus dem 15. Jahrhundert. Die Festung ist ein wahres Schmuckstück und wurde erst im Jahr 2012 komplett renoviert. Der historische Stadtpalast stellt heute das Rathaus dar.

Auch musikalisch enttäuscht Bale nicht. Jährlich im Sommer findet das erfolgreiche Last Minute Open Jazz Festival statt und begeistert mit unzähligen Musikern aus der ganzen Welt, erstklassigem Wein, guter Unterhaltung und natürlich bezaubernder Musik.