Märchenhaftes aus dem Pfälzerwald

Dornröschen und Waldgeister, Störche und Auerochsen, ein Ausflug ins Mittelalter oder die Geschichte der Esskastanie: Wegen eintöniger Wanderungen quengelnde Kinder waren gestern. Jedenfalls an der Südlichen Weinstraße, wo viele Wege für den Nachwuchs zu spannenden Erlebnissen führen. Das entspannt nicht nur die Eltern, sondern zeigt einmal mehr die Vielfalt der Region mit zahlreichen Angeboten für Familien. Nur eines gibt es an der Südlichen Weinstraße garantiert nicht: Langeweile.

Zwei im wahrsten Sinne des Wortes märchenhafte Wanderwege gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Südpfalz – nicht nur bei Kindern. Rund um das romantische Ferien- und Winzerdorf Dörrenbach, auch als „Dornröschen der Pfalz“ bekannt, führen der Gebrüder Grimm Märchenweg (5,9 Kilometer) und Dornröschen-Rundwanderweg (9,3 Kilometer). Entlang des Märchenwegs, einer Teilstrecke des Dornröschen-Rundwanderwegs, stehen sieben Märchenstationen mit Infotafeln und Figuren der Hauptdarsteller: Froschkönig, Dornröschen, Schneewittchen, Sterntaler, Hänsel und Gretel, Tischlein deck dich und Rapunzel wurden von Künstlern der Region gestaltet.

Auf dem Keschdeerlebnisweg haben Kinder jede Menge Spaß. © Ketz

Der Dornröschen Rundwanderweg beginnt in Dörrenbach, auf der Route liegen die Burgruine Guttenberg, der Buntsandsteinfelsen „Steinerner Tisch“ und der Stäffelsberg. Vom Stäffelsbergturm, dem höchsten Punkt der Wanderung, hat man eine grandiose Aussicht über den Pfälzerwald bis hin zum Schwarzwald. An Station 2, im Ortskern, gibt es einen neuen Kinderspielplatz, und falls die Kids zwischendurch eine Pause brauchen, rastet die Familie mit einem SÜW Picknick auf einem der vielen Picknickplätze.

Bei den Waldgeistern

Die handgeschnitzten Waldgeister am Waldgeisterweg sind dem Oberrotterbacher Holzschnitzer Volker Dahl zu verdanken. Mit viel Liebe zum Detail schuf der Hobbykünstler die skurrilen Figuren aus Wurzeln und Holzstümpfen. Der Weg entlang eines Baches bis zu Gustav, der Schnecke, ist mit dem Kinderwagen problemlos zu begehen. Zahlreiche Elemente des Weges dürfen erklettert werden, besonders viel Spaß haben die Kinder mit dem Waldxylophon, bei dem sie Holz zum Klingen bringen können.

Kleine und große Entdecker, die in der Region Annweiler unterwegs sind, können die kostenlose SÜW Erlebnis App nutzen. Wandern an der Südlichen Weinstraße, Burgen entdecken, Historie erleben, Landschaften erkunden, Kastanien genießen im Pfälzerwald, das alles bietet die App.

Der TrifelsErlebnisWeg ist eine 3,6 Kilometer lange, einfache Strecke mit 18 Spiel- und Wissensstationen entlang des Weges. Der Clou ist ein Quiz. Wer alle Antworten richtig hat, kann sich am Ende auf eine Überraschung freuen. Los geht es an der Touristinformation Annweiler, die ersten Stationen führen durch die historische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, und wer mag, besucht das „Museum unterm Trifels“. Weiter geht’s hinauf zur Burg Trifels, wo die Geschwister Clara und Johann per Augmented Reality-Darstellung aus ihrem Leben vor einigen hundert Jahren erzählen. Dabei begegnen sie berühmten Persönlichkeiten der Stauferzeit, zum Beispiel Kaiser Friedrich oder König Richard Löwenherz. Kurze Videos, aber auch Audiodateien bieten dabei immer wieder Gelegenheit für eine Verschnaufpause. Spielstationen entlang des Weges sorgen für eine ideale Mischung aus digitalem und realem Wander-Erlebnis.

Rund um die Esskastanie

Auf dem Keschde-Erlebnisweg, einer 6,1 Kilometer langen, kinderwagentauglichen Rundtour um den Föhrlenberg, dreht sich alles um die Keschde, wie die Pfälzer die Esskastanie nennen. Spielerisch und informativ vermitteln die einzelnen Stationen unter anderem, woher die Edelkastanie ursprünglich kommt, warum sie wichtig für den Wald ist und was man aus ihren Früchten und dem Holz alles machen kann. So sind etwa die Tische und Bänke des Picknickplatzes am Keschde-Erlebnisweg aus Kastanienholz gefertigt. Bei Kindern besonders beliebt sind die Keschdewanderungen mit Lamas, die im Oktober angeboten werden.

Den Storch kennen die meisten Kinder nur aus der Erzählung. Bei einer der Rundwanderung auf dem Wald- und Wiesenstorchenweg bei Offenbach erleben sie ihn mit etwas Glück in freier Natur. Die gemütliche Tour über knapp zwölf Kilometer, die sich problemlos auch für Familien eignet, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, führt zum Teil über den Storchenwanderweg zu den Queichwiesen.

Einst völlig verschwunden, steigt die Zahl der Störche an der Südlichen Weinstraße seit 1997 jedes Jahr weiter an. In den offenen Landschaften, fruchtbaren Wiesen und Weiden finden die weißgefiederten Vögel ideale Bedingungen. Die Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim sind mit einer Fläche von 350 Hektar das größte zusammenhängende und noch aktiv betriebene Wiesenbewässerungssystem in Deutschland. Die selten gewordenen Tiere gelten als Indikator für einen nachhaltigen, intakten und ökologisch wertvollen Naturraum.