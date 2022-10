Lufthaus als Support für Robbie Williams

Viele Monate gab es nur kryptische Botschaften, mysteriösen Silhouetten und anonyme, ausverkaufte Ibiza-Shows, bis Lufthaus jetzt aus dem Schatten treten und die drei Masterminds hinter dem Projekt enthüllen. Das Trio, bestehend aus Sänger Robbie Williams und seinen langjährigen Partnern Tim Metcalfe und Flynn Francis, veröffentlicht nun seine dritte Single ,,Soul Seekers“, kurz vor der Arena-Tour als Support von Robbie Williams.

Aufbauend auf ihren ersten beiden Hits („Sway“ und „To The Light“) bietet „Soul Seekers“ eine düstere, aber bezaubernde Atmosphäre. In Verbindung mit nachdenklichen Lyrics, zartem Flüstern und sanften Synthesizer-Sounds, läutet die dritte Veröffentlichung des Trios den nächsten Teil der Reise von Lufthaus ein.

Gegründet in 2020, erlebten Lufthaus einige Turbulenzen mit ihren Produktionen in der Lockdown-Zeit. Das ließ sie sich aber nur noch mehr für die Identität und Details ihrer Musik begeistern und sensibilisieren, die im Mittelpunkt ihrer kommenden Live-Shows stehen sollen. „Wir sind begeistert, dass wir als Support von Robbie Williams unsere Live-Show in Arenen in Großbritannien und Europa präsentieren können“, so Lufthaus. Schon bei der Veröffentlichung der Debütsingle „Sway“ Anfang des Jahres wurde deutlich, dass der Sound von Lufthaus stark an den Berliner Sound angelehnt ist. Geprägt von melodischen Synthesizern und düsteren Basslines, verbindet jeder bisherige Release des Trios diesen Sound mit Williams’ packenden Vocals. Nach der Veröffentlichung von „Soul Seekers“ spielen Lufthaus als Support von Williams 13 Shows in Großbritannien. Anfang 2023 wird das Trio Williams auch bei seiner ,,XXV“-Tour durch Europa unterstützen. Am 15. und 16. Februar ist Robbie Williams mit Lufthaus als Support in der Frankfurter Festhalle zu erleben.