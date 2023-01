Licht und Schatten beim BJC Buchen

In der Tischtennis Verbandsliga fand das Regionsderby zwischen dem FC Lohrbach und dem BJC Buchen statt.

Die Zuschauer sahen gleich zu Beginn den eigentlichen Knackpunkt der Partie, denn die Buchener konnten zwei klare 2:0-Satzführungen nicht in einen Sieg ummünzen, so dass die Gastgeber schon nach den Doppeln mit 3:0 führten.

Das Buchener Doppel L. Joch/Dubec holte einen Rückstand auf. © Dörr

Die letzte Entschlossenheit fehlte den BJC-Spielern auch in den Einzeln, die sich in den ersten drei Einzeln zwei Mal im fünften geschlagen geben mussten. Lediglich Lohrbachs Schmitt hatte durch ein 3:0 einen deutlichen Sieg verbucht. Für den ersten Punkt der Buchener sorgte erwartungsgemäß Lukas Dörr. Savanovic stellte aber sofort den alten Rückstand her. Danach feierte Lukas Joch noch einen 3:0-Sieg über Frick.

Schlussendlich kam es in der zweiten Einzelrunde beim Spielstand von 7:2 zum direkten Duell des vorderen Paarkreuzes, aus dem sich erneut das Gastgeberduo Schmitt und Frey als Sieger hervor ging. Somit siegte der FC Lohrbach deutlich mit 9:2 gegen den BJC Buchen.

Am darauffolgenden Tag trat der BJC zu einem weiteren Auswärtsspiel beim 1. TTC Ketsch an. Die Marschrichtung gab Mannschaftsführer Felix Joch vor: „Aufrappeln und auf die eigenen Stärken vertrauen“.

Dieses Mal gingen die Buchener aus den Doppel mit einer 2:1-Führung heraus. Nervenstark war hier die Kombination Dubec/L. Joch, die das Spiel im fünften Ssatz nach einem 4:7-Rückstand noch für sich entschieden.

Das gab Selbstvertrauen, denn schnell bauten Dubec, Makuch und Felix Joch mit deutlichen Einzelsiegen die Führung auf 5:1 aus. Dörr dagegen knüpfte nicht ansatzweise an die Leistung vom Vortag an und musste sich Mannschaftsführer Nagurski mit 1:3 geschlagen geben. Einen weiteren Punkt holten die Gastgeber gegen Buchens Schleißinger.

Die Aufholjagd wurde dann durch den am Wochenende souverän auftretenden Lukas Joch mit einem deutlichen 3:0 gegen Sander beendet.

Mit der 6:3-Führung im Rücken startete Makuch in die zweite Einzelrunde, in der stark spielte und mit 3:0 gewann. Dubec konnte dem technisch sauberen Spiel von Hartmann nicht genug entgegensetzen und musste dem Ketscher zum 3:0 gratulieren. Buchens mittleres Paarkreuz machte dann aber den Sack zu: Durch zwei 3:1-Siege gab es einen verdienten 9:4-Auswärtssieg. ld