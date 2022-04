Kurort für Allergiker

Bad Füssing, Europas übernachtungsstärkster Kurort an der bayerisch-österreichischen Grenze, wurde erneut mit dem Prädikat „für Allergiker qualitätsgeprüfter Kurort“ ausgezeichnet. Die Zertifizierung basiert auf den Kriterien des Bayerischen Heilbäder-Verbands, geprüft wird die Einhaltung der Kriterien durch den TÜV Rheinland Cert GmbH.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit seiner Ausrichtung als allergikerfreundliches Heilbad reagierte Bad Füssing bereits vor einigen Jahren auf eine stetig wachsende Nachfrage in diesem Segment. Denn ein Drittel aller Bundesbürger klagt laut Allergie-Informationsdienst heute über Allergien, mit Heuschnupfen an erster Stelle. Den Fachleuten zufolge stieg die Anzahl der Allergiker in westlichen Industriestaaten in den letzten Jahrzehnten um das 20-Fache. Die Experten des Allergie-Informationsdienstes gehen davon aus, dass in einigen Jahrzehnten mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung an einer allergischen Erkrankung leiden wird. Das Siegel bezieht sich nicht nur auf Unterkünfte. Mittlerweile wird auch bei der Bepflanzung des Kurparks auf für Allergiker verträgliche Blumensorten geachtet, statt Birken gibt es in Alleen Gleditschien. pm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2