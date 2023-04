Kreativ rund ums Ei

Der Frühling ist da – Zeit, um erste Sonnenstrahlen zu genießen. Die einzigartig farbenfrohen Osterbrunnen an 16 Standorten im Erzgebirge laden zusammen mit sechs österlichen Kleinoden zu einem Besuch in die Greifensteinregion ein. Bis zwei Wochen nach Ostern sind die detailreichen Osterkronen frei zugänglich zu besichtigen. Viele Veranstaltungen lassen sich mit einer Fahrt zu den Osterbrunnen verbinden, wie die Osterbrunnenfeste und -märkte, die große Osterschau „Kunst rund um das Ei“ im Depot Pohl-Ströher oder eine Vorführung im Zeiss Planetarium Drebach. Infos unter www.greifensteine.de

Der Freizeitpark Oskarshausen wird bis zum 23. April zu Osterhausen. Neue XXL-Fotomotive, österliche 3D-Figuren und frühlingshafte Dekorationen warten darauf, fotografiert zu werden. Auch der Osterhase hoppelt durch Osterhausen und lässt die Herzen kleiner Osterfans höherschlagen. In Oskars Osterwerkstatt ist ebenfalls jede Menge los: Es darf zwischen Ostereier verzieren, Porzellan- oder Pappmaché-Hasen bemalen und dem Gestalten von schokoladigen Ostergrüßen gewählt werden. Infos unter www.oskarshausen.de. Traditionell wird auf der Familienburg Scharfenstein am Ostersonntag das Osterfest gefeiert. Im Osterdorf gibt es vielfältige Angebote für Groß und Klein: Osterplätzchen backen, Osterbasteleien oder ein Kräutersalz selbst herstellen und das Kerzengießen und Bogenschießen einmal ausprobieren. Infos unter www.die-sehenswerten-drei.de.

Im Serpentinsteinmuseum Zöblitz ist die Osterausstellung „Allerlei von Has und Ei“ noch bis zum 30. April geöffnet (www.marienberg.de). Am Osterwochenende lockt der Ostermarkt mit buntem Markttreiben sowie einem vielfältigen Kinder- und Bühnenprogramm in die Altstadt Schwarzenbergs. Kleine Besucher können das Riesen-Osterei bemalen und sich auf den Osterhasen und noch viele weitere Überraschungen freuen. Im Museum Perla Castrum findet an beiden Tagen die „verrückte Ostereiersuche“ statt. (www.schwarzenberg.de). Regelmäßig zum Osterfest fahren die liebevoll restaurierten und geschmückten Museumszüge der Preßnitztalbahn im Stundentakt zwischen Jöhstadt und Steinbach. Am Ostersonntag ist „Maxi Möhre“ im Osterhasenexpress der Fichtelbergbahn anzutreffen. Auch die Weißeritztalbahn fährt vom 7. bis 10. April täglich vier Mal auf der Strecke Kurort Kipsdorf – Freital-Hainsberg. Mit „Maxi Möhre“ geht es hier am Ostermontag auf Ostereiersuche. www.sdg-bahn.de Für noch mehr Ausflugstipps ist die druckfrische Übersichtskarte „Familienzeit im Erzgebirge“ ab sofort beim Tourismusverband Erzgebirge erhältlich. Weitere Infos zum Download im Servicebereich unter www.erzgebirge-tourismus.de.