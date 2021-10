Kombination aus Landschaft und Genuss

Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See im Süden Kärntens bittet zum „HüttenKult“ und zum „KüchenKult“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Herbst erleben Urlauber beim „HüttenKult“ und beim „KüchenKult“ wie es mundet, wenn sich Österreich, Italien und Slowenien im Dreiländereck treffen und die Einflüsse dieser drei Kulturen zu einer Vielfalt verschmelzen. Der Genuss ist Kult und der Gast findet eine köstliche Kombination aus inspirierenden Landschaften, kulinarischer Tradition und kreativer Inszenierung.

Bis Ende Oktober entdeckt man beim Wandern und Bergsteigen, wie man die regionalen Produkte und kreative Küche der Region in Ruhe genießt. „Slow Food“ heißt die Devise. Einkehren und genießen – mit den Schmankerln Kärntner Käsnudeln, Hirschragout und frischer Frigga.

Die Erlebnis Card hilft dabei beim Sparen und Organisieren, Radbusse und das Wandertaxi machen das Erleben noch einfacher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So schmeckt der Herbst auf den Kärntner Bergen: Der „HüttenKult“ ist die genussvolle Kombination aus Wandern und Kulinarik und der ideale Anlass, die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See in Kärnten zu erkunden und Geschmackshöhepunkte in den Bergen zu erleben.

Bis zum 1. November haben sich die Wirtinnen und Wirte von zwölf Hütten rund um Villach auf Gäste eingestellt, die neben dem Naturerlebnis im sonnigen Süden Österreichs auch die Kulinarik einer authentischen Küche der Region zu genießen wissen.

Im Naturpark Dobratsch

Beim Abstecher in die Rosstratten Hütte sollte man unbedingt die Kärntner Kasnudeln probieren. Hier, mitten im Naturpark Dobratsch, hat man einen herrlichen Blick auf die Karawanken und die Julischen Alpen. Mitten im Naherholungsgebiet Gerlitzen Alpe liegt auf 1650 Metern Seehöhe die Pöllingerhütte. Hüttenwirt Karl Peternell ist außerdem passionierter Waidmann. Er erlegt das Wildbret für seine Schmankerln selbst. Typisch friulanisch ist das besondere Hüttengericht der italienischen Nachbarn, die ebenso beim „HüttenKult“ dabei sind. Hier werden auf vielen Hütten Frigga mit Würstchen, Polenta und Schwammerln serviert. Bei Wirt Giorgio, im Rifugio Pellarini, nennt man das „Piatto Pellarini“. Der Ausflug in eine der zwölf Hütten lohnt sich. Weitere Informationen: www.huettenkult.at

Authentisch

Authentisch und raffiniert genießen geht in und um Villach. Villachs Küchenmeister lieben Produkte, die in der Nähe gewachsen und frisch geerntet wurden, und Zubereitungen, die einfallsreich und doch in einer langen Tradition verankert sind. Hier wird mit Leidenschaft gekocht und das schmeckt man. Bis zum 16. Oktober kehren die Gäste des „KüchenKults“ in den besten Restaurants der Region ein, um den einzigartigen Geschmack des Alpen-Adria-Raumes kennenzulernen. Mit den Slow Food Dörfern ist Kärnten bereits österreichweiter Vorreiter, wenn es um das Genießen regionaler Spezialitäten geht. In diesem Jahr greift der „KüchenKult“ dieses Motto auf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Gasthof Alte Point in Arriach lädt zum Beispiel zu einem Menü mit Produkten aus den sieben Kärntner Slow Food Gemeinden ein. Im „Studio Tretici 13”, in der Villacher Innenstadt, wird gemeinsam mit Spitzenköchin Lisa Wieland gezaubert. Hier wird auch der österreichische Schauspieler und Slow Food-Botschafter Harald Krassnitzer anwesend sein. Im Restaurant Lagana trifft man auf einen asiatisch interpretierten Kärntner Herbst. Vielfalt und Gaumenfreuden sind garantiert.

Weitere Informationen gibt es unter www.kuechenkult.at.