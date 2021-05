Kloster Beuerberg öffnet seine Pforten

Zur Feier seines 900-jährigen Bestehens öffnet das Kloster Beuerberg im Tölzer Land seine Pforten. Ab voraussichtlich 22. Mai können Besucherinnen und Besucher in der vom Diözesanmuseum München-Freising veranstalteten Jubiläumsausstellung mehr über Geschichte, Werte und Wirken des Ordens der Augustinerchorherren erfahren, der einst in ganz Europa verbreitet war. Themen wie die Vision eines guten Lebens und nachhaltiges Wirtschaften sind damals wie heute aktuell und werden in der prächtigen barocken Anlage am Hochufer der Loisach spannend aufbereitet. Zum umfangreichen Begleitprogramm zählen Führungen und kreative Workshops, dazwischen lädt der blühende Klostergarten zur Entspannung ein. Dazu gibt es saisonale Schmankerl aus der Klosterküche. Das Augustinerchorherrenstift wurde 1121 von den Rittern von Iringsburg gestiftet, das Klosterdorf Beuerberg hat bis heute seinen eigenen Charme bewahrt. Weitere Informationen gibt es unter www.toelzer-land.de im Internet.

