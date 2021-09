Kleine Welt mit eigenem Tempo und Routine

Eine Woche von Potsdam nach Münster: Zügiger würde das mit dem Auto gehen. Es sind immerhin nur 415 Kilometer. Schöner ist es, sich auf dem Wasser fahren zu lassen. Der Mittellandkanal führt quer durchs Land. Für das Flussschiff MS Katharina von Bora war es die erste Fahrt auf diesen Wasserstraßen. Ebenso für die Passagiere, die das Geschehen von der Sonnenterrasse oder vom Salon aus sehen und in Zwischenhalten Städte erkunden konnten.

Die Havel. Still fließt sie dahin, unaufgeregt, fast ein wenig melancholisch und betörend schön. Sie sieht ja nicht wie ein gemächlicher Fluss aus, sondern schmal und kurvenreich sind Buchten und Seen aneinandergereiht. Seit Friedrich dem Großen waren seine Nachfolger auf dem Thron bemüht, ihren Sehnsuchtsort, das Preußische Arkadien mit seinem Fixpunkt Sanssouci, von Potsdam möglichst weit ins Umland auszudehnen – vor allem entlang der weiten Havelauen.

Schlösser, Kirchen und Herrenhäuser wurden in südländischer Architektur in Potsdam, Sacrow und Babelsberg gebaut. Hinzu kamen Wein- und Obstgärten auf den Hügeln am Ufer.

In den 1920er Jahren war das Havelgebiet bei den Berlinern und Potsdamern als sonntägliches Ausflugsziel höchst beliebt.

Bild kaum gewandelt

Seitdem hat sich das Landschaftsbild fast nicht gewandelt. Fabriken sind verschwunden, doch die Kiefernwälder sind gewachsen und wacker gehalten haben sich die Anhöhen rechts und links der Havel, die hier „Berge“ oder sogar „Glindower Alpen“ heißen, obwohl sie nur um die 100 Meter hoch sind. Die flachen, sandigen Ufer und breiten Schilfgürtel sind noch da. Zwischen Heiligem See und Jungfernsee gibt es zwei Badestellen mit Karibik Feeling. Haus- und Sportboote, Paddler und Surfer sind unterwegs.

Bis zur Elbe wird es einsamer, die Havel mäandert gemächlich, bildet Labyrinthe zwischen Auwäldern und Niederungen und findet zurück zur Urform eines Flusses.

Die Stadt Brandenburg von Seen umringt, von Kanälen und Havelarmen durchflossen, mit Brücken, Schleusen und Dämmen verbunden, wird von vier Wehrtürmen überragt. Die Geburtsstadt von Vicco von Bülow hat sich zu einem kulturell spannenden, lebhaften Ausflugsziel entwickelt. Loriots „Waldmöpse“ als lebensgroße Bronzefiguren sind überall in der Stadt zu finden.

Spannend wird es auf dem Mittellandkanal, sobald er die Elbe überquert. Ein europäisches Wunderwerk der Technik. Die Trogbrücke bei Magdeburg ist komplett aus Stahl konstruiert, 918 Meter lang, und bildet das Kernstück des Wasserstraßenkreuzes. Weitläufige Parks schlängeln sich entlang des Elbufers.

Der Dom, der älteste gotische Sakralbau Deutschlands, ragt über die Stadt. Im Chorraum liegt Kaiser Otto begraben. In der Nähe des Domplatzes wird es bunt. Der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser war berühmt für seinen optischen Frohsinn. Bunte und schräge Häuser waren sein Steckenpferd. Auch für Magdeburg hat er so ein besonderes Exemplar entworfen. Das pinke Haus heißt hier Grüne Zitadelle.

Biosphärenreservat

Dann wird es zunehmend ruhiger auf dem Mittellandkanal. Gleich hinter dem Kanal beginnt das Biosphärenreservat Drömling. Ein Seeadler kreist in der Ferne. Er brüten in der geschützten Kernzone und sucht Beute an den offenen Wasserflächen. Weißstorchpaare finden auf den feuchten Flächen ausreichend Nahrung für ihre Jungen.

Spiegeln sich im Mittellandkanal die steil in den Himmel strebenden Schornsteine, dann ist man mitten in der Autostadt Wolfsburg. Über eine Stadtbrücke geht es zum Automobilmuseum ZeitHaus. Auch ohne ein Fahrzeug abzuholen, kann man die Autotürme besichtigen. Wer sich für Technik begeistert, wird in dem Themen- und Erlebnispark rund um Auto und Mobilität viel Interessantes erfahren.

Auch die Höchstgeschwindigkeit ist auf dem Wasser geregelt, die sich nach der Schiffsgröße und der Ablagetiefe richtet. Manche dürfen nur zehn Stundenkilometer fahren. Wird es für den Kapitän eintönig? „Ruhiger ist es hier schon. Aufpassen muss ich trotzdem. Bei manchen Begegnungen mit den Lastschiffen wird das Tempo gedrosselt“, erklärt Kapitän Volker Kempe. Er kennt den Mittellandkanal wie seine Westentasche. Es ist eine kleine Welt mit eigener Routine und eigenem Tempo.

Am Wasserstraßenkreuz Minden kreuzt der Mittellandkanal mit zwei Brückentrogen über die Weser. Eine Schachtschleuse zwischen Ober- und Unterhafen überwindet die 13 Meter Höhenunterschiede. Vom Besuchergang ist die Schleusung zu beobachten, die bis zu 90 Minuten dauern kann.

Einige Kilometer entfernt wird Hameln von der Westseite der Weser begrenzt. Die Stadt im Weserbergland ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und wirbt auf Schritt und Tritt mit der Märchenfigur des Rattenfängers. Kleine Metallplatten mit Rattenmotiv auf den Pflastersteinen weisen den Weg durch die Altstadt.

Ab Minden begleiten Waldhänge des Wesergebirges die Wasserstraße, bis sich der Mittellandkanal anschließend durch Felder und Wiesen gesäumt Hannover nähert. Im Sommer ist Hochsaison für Freizeitskipper, unter Schiffsfreunden ein Geheimtipp. Ruderboote und Kajaks sind unterwegs. In engen Gassen der Altstadt von Hannover schlendern die Gäste an Fachwerkhäusern und alten Kirchen vorbei.

Viele Wassersportler

Längst haben viele Wassersportler den Dortmund-Ems-Kanal für sich entdeckt. Auch die Katharina von Bora wird auf dem Weg nach Münster auf den Kanal abbiegen. Münsters Hafen lockt bei Tag und bei Nacht. „Sogar kleine Flussschiffe legen hier für kurze Zeit an“, freut sich eine Passantin, die die letzten Strahlen der Abendsonne genießt. Das südliche Ufer erinnert mit einem alten Speichersilo und einem Hafenkran an die Zeit, als hier noch Lastschiffe entladen wurden. Das nördliche Ufer ist jetzt ein Kreativkai.

Alte Speicher wurden saniert und moderne Bürogebäude entstanden. Künstlerateliers, Werbeagenturen und Verlage siedelten sich hier an. Es gibt viele Cafés und Kneipen, in denen oft bis früh morgens das Leben spielt. Vom Hafen aus sind es 15 Gehminuten bis zum Prinzipalmarkt.

Die unterschiedlichen Baustile der Häuser, die unzähligen Bögen, Säulen und Giebel erzählen sehr lebendig von der bewegten Geschichte der Stadt. Vom Mittelalter, der Hanse und den alten Kaufmannsfamilien, die hier zum Teil immer noch ihren Geschäften nachgehen.