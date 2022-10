Jazziger Shopping-Sonntag

Heilbronn. Das Wetter meinte es wieder einmal gut mit der Veranstaltung „Jazz und Einkauf“, die am Sonntag zum 26. Mal in der Heilbronner Innenstadt stattfand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfolgreiche Jazz-Ensembles wie „The Jakob Manz Project“ oder „Linda Kyei Band“ begeisterten das Publikum, das bei Sonne satt zu Zehntausenden in die Heilbronner Innenstadt strömte, um die einmalige Kombination aus Shopping und hochwertigem Kulturprogramm in vollen Zügen genoss. Eiscafés, Restaurants und Imbissbetriebe waren am Nachmittag voll besetzt.

Das Konzept des Formats „Jazz und Einkauf“ ist so einfach wie der Titel der Veranstaltung. Feinster Jazz, Swing und Pop gepaart mit einem gemütlichen Shoppingnachmittag – an einem Sonntag, wenn fast alle Zeit haben.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handel So war der verkaufsoffene Sonntag in der Mannheimer Innenstadt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkaufsoffener Sonntag Geschäfte in Mannheim öffnen am Sonntag Mehr erfahren Musikkiste Wunderschöne Melodien Mehr erfahren

Die Veranstaltung ist seit 26 Jahren ein Garant für hohe Frequenzen in den Fußgängerzonen Heilbronns und auch in diesem Jahr hielt der Klassiker unter den verkaufsoffenen Sonntagen, was er verspricht. Die Frequenz war sogar etwas höher als im Vorjahr.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Das Musikprogramm hat viel positiven Zuspruch erfahren, hier war für unterschiedliche Altersgruppen etwas dabei“, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Auf den Bühnen der Innenstadt spielten Bands wie „Gene Caberra“, „Luciel“, „The Jacob Manz Project“, „Linda Keiy Band“ und „Limanja.“

Auf Liegestühlen auf dem Kiliansplatz oder mit einem Essen von einem der Food-Stände auf dem Marktplatz ließen es sich die Besucher so richtig gut gehen und genossen die warmen Sonnenstrahlen, die fast noch einmal an den Sommer erinnerten. Die stationäre Gastronomie war vor allem im Außenbereich voll besetzt.

„Der Handel ist sehr dankbar für die Möglichkeit, an einem Sonntag bei diesen Bedingungen einem großen Publikum zeigen zu können, was er das ganze Jahr zu bieten hat“, weiß Irina Guzina, City Managerin von der HMG.

Das bestätigt auch Johannes Nölscher von der Stadtinitiative Heilbronn: „Das war ein guter Tag für die Heilbronner Innenstadt, die Läden waren voll. Die gute Tendenz der letzten Wochen hat sich in meinem Laden heute bestätigt.“

Auch die Geschäfte in der so genannten Möbelmeile in Heilbronn-Böckingen hatten ihre Läden geöffnet. Der Filialleiter des Einrichtungshauses XXXLutz fasste die Bilanz am späten Nachmittag so zusammen: „Wir sind zufrieden, auch wenn wir nicht auf dem Niveau des Vorjahres sind“.