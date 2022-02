Innere Ordnung nach Kneipp finden

In Füssen hat sich schon König Ludwig II so wohl gefühlt, dass er hier sein Märchenschloss Neuschwanstein bauen ließ. Und auch heute verzaubert dieses schmucke Städtchen am Rand der Alpen mit seiner romantischen Altstadt jeden Besucher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Füssen vorbei schlängelt sich der Wildfluss Lech. Zusammen mit seinen Ortsteilen Hopfen am See, Bad Faulenbach und Weissensee ist es eingebettet in eine wildromantische Naturkulisse von Bergen, Wäldern und Seen – die ideale Umgebung für eine erholsame Auszeit. Auch wenn die Königsschlösser viele Touristen und Besucher aus der ganzen Welt anziehen, so hat Füssen so viel mehr zu bieten, vor allen Dingen abseits der Königsschlösser.

Zahlreiche Kultur-, Natur- und Freizeit-Erlebnisse werden angeboten. Im Festspielhaus am Ufer des Foggensees, mit Blick auf Neuschwanstein, werden das ganze Jahr über Musicals aufgeführt. Ein gut beschildertes und großes Wander- und Radwegenetz begeistern. Und Dank der Gäste-FüssenCard sind viele Leistungen wie Bergbahnen, Bäder, Museen ermäßigt, bzw. Bus- und Bahnfahren sogar kostenfrei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf der Suche, wie man Gäste noch mehr verwöhnen kann, haben sich die Tourismusverantwortlichen intensiv mit dem Massenphänomen unserer Zeit, dem Schlecht-Schlafen-Können beschäftigt – vielleicht auch, weil schon König Ludwig II anscheinend Schlafprobleme hatte und die Nacht, entgegen der inneren Uhr, meist zum Tage machte.

Schlechter Schlaf ist ein Gesundheitsrisiko, welches extrem Immunsystem, Stoffwechsel und Hormone, und damit auch die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden in hohem Maße negativ beeinflusst. Gemeinsam in einem Team von Touristikern, Medizinern, Therapeuten, Experten und engagierten Hoteliers, und der Unterstützung von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat Füssen herausgefunden, wie sich die Schlafqualität verbessern lässt. So ist ein umfangreiches Angebot entstanden, wo Urlauber in dieser traumhaften Umgebung ihr Schlafverhalten verbessern können.

Von Yoga bis Kräuterführung

Yoga, Entspannungs- und Bewegungstrainings, Vorträge, Meditationen, Kräuterführungen und sogar eine dreiwöchige Kompaktkur, als eine von allen gesetzlichen Krankenkassen anerkannte ambulante Vorsorgeleistung, gehören dazu. Vor allen Dingen sind in Füssen und seinen Ortsteilen viele Erlebnisareale eingerichtet worden, die beim Wandern oder Radfahren zu entdecken und zu erleben sind.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Neben Wasser-Tretstellen, sind ein Ruhepavillon, Bewegungsparcours, ein Besinnungsweg, eine Kneipp-Wiese, eine Kräuterspirale, Gedankenbänke mit tiefsinnigen Kneipp-Zitaten und vor allen Dingen die schwimmende Kneipp-Insel am Ufer des Hopfensees besondere Highlights.

All diese Erlebnisareale sollen dem Gast ermöglichen, sich entsprechend der Kneipp´schen Lehre in Entspannung und Achtsamkeit zu üben, wie auch einige der Kneipp´schen Wasseranwendungen zu erleben.

Denn das Füssener Programm zum „Besseren Schlaf“ basiert auf der Idee der „Inneren Ordnung“, dem Kernstück der ganzheitlichen Kneipp´schen Gesundheitslehre, um den Menschen einen gesunden Lebensstil mit einem strukturierten Rhythmus und dem Maß halten von Stress und Überforderung näherzubringen. Das Zusammenspiel von Wasserbehandlungen, Heilkräutern, ausreichender Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und einer inneren Balance sind die fünf Kneipp´sche Säulen, die zu einem gesunden und glücklichen Leben führen sollen.

Schlafgastgeber

Aber die wichtigste Säule im Bemühen der Füssener um einen „Besseren Schlaf“ der Gäste, ist die Zertifizierung von engagierten Hotels und Pensionen als Schlafgastgeber, aktuell sind es zehn. Deren Zimmer müssen besondere Kriterien erfüllen, was das Bett, das Licht, Geräusche und Lärm, Luft, Elektrosmog und Technik betreffen. Ebenso muss es einen Schlaflotsen als Ansprechpartner für Schlafprobleme der Gäste geben, wie auch die Auswahl verschiedener Kissen. Die Füssener Schlaffibel darf natürlich auch auf keinem Nachtkästchen fehlen. Dort stehen bei manchen Schlafgastgebern sogar „Schlaf-Notfall-Sets“ unter anderem mit Wärmflasche, Aromaöl, Ohrstöpsel, Schlafmaske.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Stadt Füssen www.fuessen.de und www.fuessen.de/gesundheit/besser-schlafen. Schlafgastgeber sind unter anderem das Hotel Sommer am Forggensee, das Bio-Hotel Eggensberger in Hopfen am See sowie das Dreimäderlhaus in Weissensee.

Als Belohnung für dieses Urlaubskonzept ist ganz Füssen inzwischen Kneippkurort geworden – waren es vorher nur einige Ortsteile, die zusätzlich noch Luftkurorte sind, wie Weißensee und Hopfen am See, oder Bad Faulenbach als Moorheilbad.