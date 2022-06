In drei Etappen zum Wanderglück

Im Winter ist St. Anton bekannt für seinen Run of Fame, eine beliebte Skirunde auf 85 Kilometern Länge. Nun hat der Run of Fame sein sommerliches Gegenstück bekommen, den Arlberg-Trail. Denn es kommen immer mehr Sommergäste nach St. Anton, auch wenn die Sommersaison, in der die Bergbahnen geöffnet sind, mit den Monaten Juli, August, September recht kurz ist. Dafür bleibt in diesen Höhen der Schnee lange liegen und der erste Wintereinbruch kommt meist recht früh.

Von den mehr als 300 Kilometern markierten Wanderwege sind nun über 40 als Arlberg-Trail mit einem leicht abstrahierten weißen „A“ gekennzeichnet, das sich neben den weiß-rot-weißen Farbtupfern gut behauptet. Der gesamte Trail hat eine Gesamtlänge von 52 Kilometern, wovon aber knapp ein Fünftel per Seilbahn zurückgelegt wird.

Der Arlberg-Trail ist ein sportlicher dreitägiger Weitwanderweg, mit dem die Orte der österreichischen Ski-Arlberg-Region Lech, St. Anton, St. Christoph, Stuben und Zürs auch im Sommer zusammenwachsen. Etwas Kondition sollte man schon haben, wie auch passendes Schuhwerk. In der Regel ist der Weg als mittelschwere Wanderung einzustufen. Aber wenn man nicht ganz so fit ist, gibt es auch, vor allen Dingen bei der herausforderndsten Etappe von Lech nach St. Anton leichtere Alternativrouten.

Gestartet werden kann von allen drei Talorten aus, idealerweise im Uhrzeigersinn, so dass Wegstrecken und Bergbahnfahrten perfekt ineinandergreifen. Manche Abschnitte fährt man mit Seilbahnen, so dass von den insgesamt 9550 Höhenmetern „nur“ 6038 zu Fuß zu bewältigen sind, bei einer reinen Gehzeit von rund 18 Stunden, die natürlich von der individuellen Kondition abhängt.

Rundweg mit viel Panorama

Ein möglicher Rundenverlauf wäre also von St. Anton über Stuben (Übernachtung) nach Zürs, über den Seekopf nach Lech ( Übernachtung) und von dort zurück nach St. Anton.

Dabei genießt man ständig neue spektakuläre Panoramaaussichten. Der Weg führt vorbei an Seen und Bäche, Wiesen voller Blumen und duftender Latschenkiefer, die hier Arlen genannt werden und dem Arlberg ihren Namen gaben. Wer ist im Gebirge nicht auf der Suche nach einem Edelweiß, was selbstverständlich nur zum Schauen und keinesfalls zu pflücken ist. Nicht unbedingt entlang des Trails, aber nur etwas oberhalb von St. Anton gibt es an der Sennhütte mit über 100.000 Blüten das wohl größte Edelweiß der Alpen und der Welt, ein Weltrekord, der auch im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen ist.

Auf 52 Kilometern Länge verbindet der Arlberg-Trail St. Anton, Zürs und Lech – gleichzeitig bietet die dreitägige Wanderung herrliche Panoramablicke im hochalpinen Gebirge. © Detlef Düring

An einem Tag ist immer nur eine Etappe zu schaffen und jeder ist froh, am Abend in komfortablen 3- oder 4-Sterne-Partnerhotels im Tal sich wieder erholen und Kraft für den nächsten Tag schöpfen zu können. Auf Wunsch wird das Gepäck bequemerweise zwischen den Unterkünften transportiert, so dass unterwegs ein leichter Tagesrucksack reicht. Dort hinein gehört auch auf jeden Fall eine Regen- und Ersatzjacke, denn der Trail verläuft im Hochgebirge, selten unter der 2000-Meter-Höhe. Und falscher Ehrgeiz ist nicht angebracht. Wenn die Kondition nachlässt oder es zu einem plötzlichen Wetterumschwung kommt, sollte die Tour nicht um jeden Preis weitergegangen werden. Ausstiegspunkte entlang der Strecke dienen der Sicherheit der Wanderer im hochalpinen Gefilde.

Wer nicht die gesamte dreitägige Runde laufen möchte, kann auf Einzeletappen oder leichteren Alternativen in den „Trail Spirit“ hineinschnuppern.

Hütteneinkehr beim Haubenkoch

Unterwegs trifft man auch immer wieder auf bewirtete Hütten, wo man sich ausruhen und stärken kann. Mit der Verwallstube am Galzig gibt es sogar entlang des Trails eines der höchstgelegensten Haubenrestaurants in Europa. Vom höchsten Gipfel des Arlberg-Trails, die Valluga mit 2809 Meter Höhe, ist fast die ganze Runde zu überblicken.

Für die fünf Bergbahnfahrten, die die Weitwanderer nutzen, wird eigens ein Arlberg-Trail-Ticket angeboten.

Einmal rund um den Arlbergpass inmitten einer faszinierenden, größtenteils hochalpinen Landschaft zu wandern, der Tirol und Vorarlberg verbindet, ist wirklich ein Erlebnis und Herausforderung.

Natur in all ihren Facetten bietet der Arlberg-Trail. © Düring