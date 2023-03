„Ich möchte meinen eigenen Wünschen entsprechen“

Wincent Weiss’ Terminkalender ist gut gefüllt: Momentan ist der 30-Jährige Coach bei „The Voice Kids“, im April erscheint sein neues Album „Irgendwo Ankommen“ und während seiner Tour macht er am 17. Juni in Kitzingen Station. Im Interview spricht er über den Umgang mit seinen Gefühlen, Ängsten und der öffentlichen Meinung – sowie seinen starken Bezug zu Franken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wincent Weiss, am 28. April erscheint Ihr neues Album. Darauf sind vorwiegend Songs zu hören, in denen Sie sich mit Ihren Gefühlen und Wünschen auseinandersetzen, wie bei „Auf den Grund“, es geht unter die Oberfläche. Früher hingegen – so scheint es – bezogen sich die Lieder mehr auf andere, auf das Außen. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Wincent Weiss: Nun, man wird ja älter und reifer (lacht). Aber ich hatte in der Coronazeit auch viel Zeit, um zu reflektieren und mir selbst Fragen zu stellen. Beim Album zuvor wurde ich zwar auch schon sehr persönlich, doch jetzt beim vierten Album habe ich versucht, mir diese Fragen tiefergehend zu beantworten. Ich kam ja damals in diese Musikerwelt und alles war neu, es herrschte pure Freude, und ich fing an über Außeneindrücke zu schreiben, doch nun geht es darum, dass ich mich um mich selbst kümmere, statt nur die Fragen anderer zu beantworten.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eurovision Song Contest „Muss keine Angst vor einer schlechten Platzierung haben“ Mehr erfahren Komiker Der letzte Torero: Neues von Helge Schneider Mehr erfahren Masters in Indian Wells Zverev im Tennis-Paradies: Palmen, Berggipfel und Zuversicht Mehr erfahren

Sollen diese persönlichen Themen anderen Mut machen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Oder ist es eine Aufarbeitung für sich selbst?

Weiss: Ein Mix aus beidem. Ich schreibe die Songs in erster Linie mit dem Ziel, Themen selbst zu verarbeiten und meine Gedanken auf Papier zu bringen. Aber wenn man viele Menschen erreichen kann und sich viele damit identifizieren können, dann ist das das Beste, was passieren kann. Vor allem zu dem Song „Alleine Bin“ schreiben und sagen mir ganz viele, dass sie genau so fühlen und es ein Trost ist. Denn sie verstehen, „es geht nicht nur mir so“, sondern fühlen sich verstanden und eben nicht mehr einsam. Ja, ich will Mut machen und umso mehr ich mit meiner Musik helfen kann, desto besser.

Welchen Weg haben Sie gefunden, mit beklemmenden Gefühlen umzugehen?

Weiss: Ich denke, dazu muss man viel Zeit mit sich selbst verbringen und sich mit diesen Gefühlen beschäftigen. Dieses beschriebene Alleinsein beispielsweise bezieht sich auf Hochphasen, in denen ich sehr viel unterwegs war, von Tourtermin zu Tourtermin reiste und jeden Tag ein Konzert hatte. Da gibt es den Extrempunkt, du stehst vor 10 000 Menschen und alle schreien dich an, und kurz danach bist du nachts um 2 Uhr alleine im Hotelzimmer, alle Freunde und Familie schlafen. Mit diesem Umstand muss man lernen, umzugehen.

Und das lernt man erst im Laufe der Zeit, richtig?

Weiss: Genau, wie das eigene Wohl und die eigene Gesundheit nach vorne zu stellen. Denn ich bin auch gerne mal alleine, wenn ich es brauche und nehme mir diese Zeit. Bei mir kam die Erkenntnis allerdings erst mit 30, dass ich mich selbst wichtig nehme und frage: Was will ich eigentlich? Eine Phase, die vermutlich die meisten irgendwann erleben.

Das Album heißt „Irgendwo Ankommen“ und einige der Songs, auch früherer Alben, beschäftigen sich stark mit Zukunftsplänen. Ist das nicht gleichzeitig ein großer Druck?

Weiss: Zum Glück möchte ich nur meinen eigenen Wünschen und Erwartungen entsprechen. Es ist falsch, Erwartungen anderer entsprechen zu wollen. Oft geht es um die Außenwirkung, der Job, das Studium, nicht selten trifft man diese Wahl nach dem, welches Bild andere von einem haben sollen. Man sollte aber viel mehr Dinge machen, weil man sie selbst möchte und nicht unter dem Blick der anderen. Man macht ja alles nicht frei von Bewertung anderer, doch die eigene Bewertung sollte Priorität haben. Meine vielleicht konservative Vorstellung von Frau, Kindern, Haus und Hund ist meine und sollte für andere nebensächlich sein.

Lässt sich die öffentliche Meinung so leicht abschütteln?

Weiss: Alles, was ich mache, was ich teile, wo ich bin, darüber wird geschrieben und bei mir wird noch öffentlicher gewertet als bei Privatpersonen. Entsprechend ist mir ein super dickes Fell gewachsen. Sicher denke ich bei Aussagen und Fotos dann darüber nach, ob ich es poste, wer mir folgt und es sieht, und frei von Bewertung bin ich in meinem Beruf und der damit verknüpften Vorbildfunktion nicht – aber privat will ich es sein. Es ist ein unterschiedliches Paar Schuhe, ob ich als Künstler oder Privatperson etwas veröffentliche.

Kann das die Öffentlichkeit auseinanderhalten?

Weiss: Ich glaube nicht, aber ich arbeite nach und nach daran, ihnen das beizubringen (lacht). Es stimmt schon, einige verwechseln das und verstehen nicht, dass wenn ich auf der Bühne stehe, das ein Beruf ist. Wenn ich zuhause bin, bei meiner Familie und mit Freunden, dann ist das mein privates Leben, das nicht so aussieht, wie das auf der Bühne.

Ihr berufliches Leben wird auch von Profi-Fotografen festgehalten. . .

Weiss: Ja, meine Follower sollen sehen, was ich mache, wo ich bin. Doch privat ist das der komplette Gegensatz: Da mache ich gar keine Fotos, ich will den Moment genießen, im Moment sein.

Wie sehen die beruflichen Pläne für die nächsten Monate aus?

Weiss: Von Dezember bis Dezember ist eigentlich alles durchgeplant. Ich weiß schon jetzt, was ich bis Ende des Jahres machen werde. Derzeit läuft „The Voice Kids“, daneben Bandproben, im April kommt das neue Album raus, im Mai geht die Tour los bis September.

Am 17. Juni ist der Tourtermin in Kitzingen – welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Region?

Weiss: Meine ganze Band kommt aus dem Frankenland, ein komplett fränkisches Lager, auch der Tontechniker kommt aus Franken. Meine ersten Bandproben waren unter anderem in Güntersleben und in Würzburg in der Posthalle. Ich bin daher dort schon sehr oft gewesen. Und in Dettelbach habe ich ja auch bereits ein umfassbar großes – dörfliches – Konzert gegeben, was ich als Dorfkind sehr genieße. Ich fühle mich in etwas ländlicheren Gegenden sehr wohl, das ist wie bei mir zu Hause.

Man erkennt in den Bildern und dem Video zum neuen Album die Nähe zur Natur. Das ist für Sie wichtig, oder?

Weiss: Total, ich bin auf dem Dorf groß geworden, habe Baumhäuser gebaut und gezeltet. Wenn ich mittlerweile oft in Großstädten bin und in Berlin an grauen Betonblöcken hochschaue, merke ich, ich bin viel lieber auf dem Dorf.