Huldigung an den Knödel

Bereits zum vierten Mal verwandelt der Shooting-Star unter den Kulinarikfestivals die Region Traunsee-Almtal, von 24. März bis 1. Mai 2023, in eine Bühne für Genussevents aller Art.

Auch 2023 dreht sich bei zwei Veranstaltungen alles um eine beliebte Köstlichkeit. Er ist rund, flaumig und köstlich ist er sowieso. Die Rede ist vom Knödel, dem österreichischen Soulfood. ei der Knödelschifffahrt und einer Knödelfahrt per Oldtimer gibt es ihn in allen Varianten – ob süß oder herzhaft, ob klein oder groß, ob Beilage oder Hauptgericht.

Mit dem Knödelschiff auf Traunsee-Kreuzfahrt geht’s am 1. Mai. Eine Knödelroas als Kreuzfahrt von Gmunden über den Traunsee und wieder zurück, wobei feinste Knödelvariationen an den Anlegeorten serviert werden. Am Gmundner Rathausplatz erfolgt der Auftakt zur Kreuzfahrt mit der Traunseeschifffahrt, danach geht es an Bord auf eine vergnügliche Reise über den See samt Weinverkostung. Drei kulinarische Adressen warten mit Spezialitäten, nämlich die Orthner Stub’n, das Landhotel Post in Ebensee und der Seegasthof Hois’n Wirt. Infos bei der Ferienregion Traunsee-Almtal. Infos gibt es beim Tourismusverband.

Alleine die Fahrt in diesem romantischen Mercedes (Baujahr 1963) ist ein Erlebnis – umso mehr, wenn vier Restaurants entlang der Strecke mit Knödelspezialitäten verwöhnen. Dieser Oldie ist ein Hit: Generalüberholt und mit viel Liebe zum Detail originalgetreu wieder in Stand gesetzt, bietet der Mercedes O 321 H, Baujahr 1963, nur 37, sehr begehrte Plätze für eine außergewöhnliche Genussreise. Romantik pur auf einer Reise, bei der nicht gerast, sondern gemächlich gereist und eingekehrt wird.

Ein Tipp für alle Knödel-LiebhaberInnen ist das Buch Knödelschatz (Verlag Pichler). Oder frisch zubereitete Knödelgerichte im Landhotel Grünberg genießen und zum Schmökern für zu Hause mitnehmen. Wie man richtig gute Knödeln zubereitet, erfahren Interessierte am 23. März in der Kochschule beim Kurs „Die Knödelküche von pikant bis süß“. Tickets beim Landhotel Grünberg am See, E-Mail: hotel@gruenberg.at, Telefon: 0043 7612 77700, www.gruenberg.at.