Hinreißende Schönheit im Winter

Auf der gegenüberliegenden Talseite des noch jungen Inn recken sich im größten Schweizer Nationalpark die Gipfel der Unterengadiner Dolomiten wie Zacken einer Krone in den blauen Himmel. Hier, hoch oben auf der sonnigen Südseite des Hochplateaus sind Luigi, Marco und Valerio mit ihren schweren Rucksäcken und den Tourenski auf den Rücken über die enge Serpentinenstraße aus dem Tal nach Guarda auf 1653 Meter Höhe hoch gestapft. Sie stammen aus Südtirol und sind mit der Rhätischen Bahn dort unten auf 1431 Metern angekommen. Marco und Valerio wandern weiter den Berg hoch, Luigi legt erst einmal eine kleine Rast ein. Und während er sich eine schützende Sonnencreme aufs Gesicht aufträgt, erzählt er, dass sie heute noch gute zweieinhalb Stunden durchs Val Tuoi hinauf zur Chamonna Tuoi Hütte auf 2250 Meter Höhe aufsteigen wollen. Ziel sei der Piz Buin auf der Grenze zu Österreich. Den höchsten Berg Vorarlbergs mit 3312 Metern, wollen sie über den Ochsentaler Gletscher besteigen. Dafür haben die drei erfahrenen Bergsteiger ihre Spezialausrüstung wie Gurt, Steigeisen und Helm dabei. Wie Luigi dann von der Abfahrt dieses majestätischen Berges im Tiefschnee schwärmt, glänzen seine Augen. Und er freut sich auf traumhafte Schwünge im Pulverschnee hinunter nach Klosters.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor er jedoch loszieht, sucht er noch die nächste Bank auf, die – wie überall hier üblich – mit einem kleinen Besen zum Freifegen für müde Wanderer bestückt ist. Hier genießt er die Sonne, atmet die klare Bergluft tief ein und lässt sich für einen Augenblick von einer schon weltfernen Ruhe gefangen nehmen. Dann steigt er den steilen Berg mit Leichtigkeit hinauf.

Sanfter Wintertourismus

Von dieser Winterwunderwelt bekommen die üblichen Alpinskifahrer in den oft aus allen Nähten platzenden Touristenhochburgen wenig mit. Doch immer mehr Urlauber wollen die wichtigsten Urlaubstage gern ohne Skibrille und Pistenstress genießen. So kommen sie hier hoch nach Guarda zum Langlaufen, für Berg- und Skitouren und zum Schneeschuhwandern und machen dieses wunderschöne Engadiner Dorf zum Ziel eines sanften Wintertourismus. Und wer zwischendurch mal die Bretter anschnallen möchte, dem bietet das 16 Kilometer – oder drei Stationen mit der Rhätischen Bahn – entfernte Skigebiet Scuol alle sportlichen Möglichkeiten.

Mehr zum Thema Bob-Weltmeisterschaften Zum Jubiläum: Lochner stürzt Bob-King Friedrich vom Thron Mehr erfahren Titelkämpfe in St. Moritz Skeleton-Weltmeisterin: Debütantin Kreher gelingt Coup Mehr erfahren

Guarda, dieses kleine, fast 200 Seelen zählende Dorf in der Gemeinde Scuol, ist stolz auf sein kleines, homogenes Dorf mit seiner schmucken Kirche in deren Mitte. Fremdenführerin Maria Meier bringt den Gästen dieses prächtige Kleinod näher, das mit vielen renommierten Preisen versehen ist und dessen schützenswertes Ortsbild von nationaler Bedeutung ist. „1991“, so erklärt sie mit Stolz, „wurde es sogar als zweitschönste, selbstständig funktionierende Ortschaft von Europa gekürt.“ Guardas Dorfbild sei einzigartig, weil es im Gegensatz zu anderen Dörfern von großen Dorfbränden verschont blieb.

Diese prächtigen Engadiner Häuser strahlen Ruhe und Schönheit, Stolz und Faszination aus. Fast alle Hauswände sind bemalt oder mit Sgraffiti – mal floral oder mit Tierfiguren – geschmückt, die in verschiedenfarbige Putzschichten gekratzt wurden und extrem fotogen sind. Die breiten, geschnitzten und verzierten Holztore zeugen davon, dass vollbepackte Heuwagen durch sie hindurch fahren konnten. Beim Blick hinter die Kulissen der alten, dicken Hausmauern erfährt man, dass der Kellerraum immer als Stall, dem Cursnot, für Kühe und Schafe genutzt wurde.

So diente die Wärme der Tiere und der Misthaufen als „Fußbodenheizung“ für die darüber befindliche Wohnung.

Auffallend sind die tiefliegenden, trichterförmig kleinen Fensternischen und die Erker, aus deren Fenster die Frauen die Brunnen gut im Blick hatten, an denen das Vieh getränkt und die Wäsche gewaschen wurde. Durch die Erkerfenster konnten die Frauen sehen, mit wem sie am Brunnen ein Schwätzchen halten wollten.

Alte Handelsroute

Bis zum Bau der Talstraße 1862 bis 1865 verlief die mittelalterliche Handelsstraße zwischen dem Comer See und Innsbruck durch das Engadin und erreichte in Guarda einen der höchsten Punkte. Da rollten Ochsen- und Pferdegespanne über das Kopfsteinpflaster und man brachte Salz von Tirol sowie Lärchenholz für den Geigenbau nach Italien und Frankreich und im Gegenzug kamen Gespanne mit Wein, Getreide und Gewürzen.

Auch heute noch meint man, die Zeit wäre stehengeblieben beim Besuch einer Osteria, wo in der alten, mit Zirbenholz getäfelten Stube munter das Kaminfeuer lodert, sich Einheimische ihre dampfende Gerstensuppe schmecken lassen und sich dabei auf Rätoromanisch unterhalten.

Das kleine, verwunschene Unterengadiner Dorf ist aber auch im Herzen vieler Kinder – nicht nur in der Schweiz – tief verwurzelt. In dem Buch von Selina Chöoz mit wunderschönen Zeichnungen des Künstlers Alois Carigiet, das in 20 Sprachen übersetzt wurdet, wird der kleine Schellen-Ursli zum großen Helden. Der kann sich nicht damit abfinden, dass er mit einer kleinen Glocke am Chalandamarz, dem Austreiben des Winters um den 1. März, in der Kindergruppe am Schluss gehen muss. So steigt er unter großer Gefahr bei Nacht und Nebel zu einer Hütte auf, weil dort eine große Glocke vorhanden ist, derweil sich die Eltern und das ganze Dorf große Sorgen machen und ihn suchen. Mit großer Glocke kommt er zurück und darf somit die Kinderschar anführen. Und da die Geschichte solch einen Erfolg hatte, wurde sie vom Schweizer Oscar-Preisträger Xavier Koller verfilmt.