Herbst-Tour mit Charme

Im Fürstentum Liechtenstein brechen die goldenen Herbsttage an. Jetzt ist es besonders schön, die prachtvolle Naturlandschaft in dem vielseitigen Urlaubsland zu entdecken. Auf die Radfahrer warten abwechslungsreiche Strecken im Tal und auf den Bergen – zum Genussradfahren, zum Mountainbiken, zum Gravel-Biken und E-Biken. Der Liechtenstein-Weg ist einzigartig. In wenigen Tagen durchqueren Biker das gesamte Land. Die Herbstsonne, bunt gefärbte Naturlandschaften, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Weingüter und Museen begleiten die Genießer auf ihrer Tour auf zwei Rädern.

Bis Ende September finden Biker am Liechtenstein-Weg zwei ganz besondere Plätze, um sich zu stärken. Die Pop up Beizen in Balzers (bis 29. September) und Planken sind extravagante Locations voll Genuss, Entspannung und großartigen Ausblicken. In Kings´s Yellow Truck in Balzers serviert das Team der Prinzenbräu-Brauerei in einem umgebauten original US-Schulbus regionale Köstlichkeiten direkt am Fuß der imposanten Burg Gutenberg. Der Granville Cafe Truck in Planken steht an einem der schönsten Aussichtspunkte des Liechtenstein-Wegs. Mit Blick auf das 4-Länder-Eck Schweiz, Deutschland, Österreich sowie Liechtenstein werden dort lokal gerösteter Kaffee, feine Hanfprodukte aus regionalem Anbau und weitere Leckereien angeboten. www.tourismus.li/popupbeiz

Rund 85 Kilometer Fahrvergnügen schlängeln sich am Liechtenstein-Weg durch das Land. Idealerweise bewältigen Biker diese Strecke in drei Tagesetappen. Entlang des Weges gibt es gemütliche Hotels zum Übernachten. Wenn es Zeit für eine Pause ist, dann wartet die liechtensteinische Küche mit traditionellen Käsknöpfle, mit Ribel mit Apfelmus und vielen regionalen Köstlichkeiten mehr. Der abwechslungsreiche Weg verbindet nicht nur interessante Orte, sondern erzählt auch mittels der kostenlosen App „Llstory“ die Geschichte des Fürstentums. So werden 147 historische Stätten und Sehenswürdigkeiten durch den Liechtenstein-Weg zu einem grossen Ganzen verbunden. Aber auch ohne App können die Radfahrer dank guter Beschilderung die Highlights und Naturschönheiten mühelos aufspüren.

Die erste Etappe der Radtour am Liechtenstein-Weg führt von Balzers nach Vaduz. Bis nach Bendern geht es auf der zweiten Etappe. Auf der dritten und letzten Etappe radeln die Radfahrer von Bendern nach Schaanwald an der österreichischen Grenze.