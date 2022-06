Helene Fischer trat beim Würth-Betriebsfest auf

Gaisbach. Die Adolf Würth GmbH & Co. KG hatte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Künzelsau-Gaisbach zu einem Open-Air-Konzert mit Schlagerstar Helene Fischer eingeladen. Das 75-jährige Firmenjubiläum 2020 war Anlass für das Fest. Das Konzert von Helene Fischer war bereits im Jubiläumsjahr angekündigt – musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Das Fest wurde speziell für die Mitarbeitenden als Dankeschön nachgeholt.

„Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch beispielloses Engagement und Begeisterung das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Insbesondere in den vergangenen zwei Pandemiejahren zeigten alle ein besonders hohes Maß an Flexibilität und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen. Deshalb haben wir uns umso mehr gefreut, diesen Tag endlich nachholen zu können und unseren Mitarbeitenden mit Deutschlands beliebtester Sängerin ein besonderes Event zu bieten“, sagte Norbert Heckmann, Sprecher der Geschäftsleitung. „77 Jahre Adolf Würth GmbH & Co. KG, das bedeutet nachhaltiges Wachstum und Leistung im Dienst unserer Kunden auf höchstem Niveau. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Loyalität und viel Engagement gemeinsam mit Professor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens schreiben.

10 000 Mitarbeitende inklusive Begleitpersonen verzauberte Helene Fischer mit ihrem einzigartigen Bühnenauftritt. In ihrer zweistündigen Show sorgte die Schlagersängerin sowohl mit ihren Klassikern wie „Atemlos“ und „Phänomen“, als auch mit gecoverten Songs wie „Simply the best“ für einen unvergesslichen Abend. Als Vorband trat „Boney M.“ auf.

Am Nachmittag hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihren Angehörigen ihr Arbeitsumfeld vorzustellen. Neben Führungen durch die Museen, Logistikzentren und Konzerten der Würth Philharmoniker konnten die Mitarbeitenden zum ersten Mal einen Blick in das Innovationszentrum werfen. Hier treffen ab Herbst 2022 Produktentwickler der Würth-Gruppe und Wissenschaftler von technischen Universitäten und Hochschulen mit Anwendern aus Handwerk und Industrie zusammen. Ziel ist es, die Innovationszyklen in den Bereichen Verbindungstechnik, Schrauben, Dübel, Chemie, Maschinen und Systeme zu verkürzen sowie Neu- und Weiterentwicklungen noch schneller und kundenspezifischer auf den Markt zu bringen. awg