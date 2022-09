Heiße Badelagune mitten im Wald

Island fasziniert. Feuer und Eis haben auf der Insel einzigartige Landschaftswelten geschaffen, die seine Besucher in ihren Bann ziehen. Das dünn besiedelte Land findet immer neue Wege, die Besonderheiten seiner Natur und Kultur auf innovative Art und Weise zu präsentieren. Auch in diesem Jahr haben neue Attraktionen und Markteinführungen ihre Wirkung gezeigt. Entspannen in einer geothermalen Lagune im Wald, die Westfjorde von oben oder ein Flug über atemberaubende Landschaften mit der längsten Zipline der Insel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Forest Lagoon“ – ein Geothermalbad mitten im Wald: Beim Graben des Valaheiargöng-Tunnels in Nordisland im Jahr 2014 entdeckten die Arbeiter zufällig eine neue geothermische Heißwasserquelle tief im Berg. Das Wasser wurde umgeleitet und heute für das erst kürzlich eröffnete Luxus-Spa „Forest Lagoon“ genutzt. Basalt Architects, die Designer der Blue Lagoon und des Geosea in Húsavík haben gemeinsam mit dem Investorenpaar Sigríur Hammer und Finnur Aalbjörnsson Islands neueste Heißwasserlagune in seine natürliche Umgebung integriert.

An die Bäder sind ein holzverkleidetes Restaurant und eine Sauna angeschlossen, die ein gemütliches Hüttengefühl vermitteln. Umgeben von Bäumen und ungestört von Wind und Kälte, können die Besucher in aller Ruhe den Blick auf einen der längsten Fjorde Islands, den Eyjafjörur und auf Akureyri, die Hauptstadt des Nordens auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords genießen.

Mehr zum Thema Ostsee Genussvolle Auszeiten auf dem Rad Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Machen Frischer Wind im Genießerparadies Südtirol Mehr erfahren

Die Westfjorde aus der Vogelperspektive: Seit dem 1. September ist es möglich, auf einer massiven Plattform aus 60 Tonnen Stahl sicher bis zum Rand des Bolafjall zu gehen. Aus 638 Metern Höhe reicht der Blick über die Westfjorde bis zum Naturschutzgebiet Hornstrandir und dem Fjordsystem des Ísafjarardjúp. Unten liegt das Dorf Bolungarvík, das diese gewaltige Infrastruktur finanziert.

Die touristisch wenig erforschte Region der Westfjorde, die für das Jahr 2022 von Lonely Planet als eine der „Best In Travel“ Regionen ausgezeichnet wurde, hat sich zu einem Reiseziel für jede Jahreszeit entwickelt. Dank einer Reihe von Straßentunneln, die in den letzten Jahren fertiggestellt wurden, ist dieser fjordförmige Teil Islands nun über einen 950 Kilometer langen Rundweg namens „Vestfjaraleiin“ oder „Westfjords Way“ erreichbar.

Besonders abenteuerlustige Outdoor-Liebhaber wie Wanderer, Rad- und Kajakfahrer kommen auf den ruhigen Straßen, einmaligen Landschaften und vielzähligen Fjorden der Westfjorde auf ihre Kosten.

Manche Städte sind alt, andere sind neu. Aber in Selfoss verbindet sich die Vergangenheit mit der Gegenwart auf eine wirklich einzigartige Weise. Hier wird nach vorne geschaut, indem man zurückblickt. Am Ufer des Flusses Ölfusá in Südisland erfährt die Stadt Selfoss derzeit ein bedeutendes Facelifting durch den Bau von 35 historisch anmutenden Gebäuden, die Geschäfte, Restaurants, Hotels und Kulturstätten in einem völlig neuen Stadtzentrum beherbergen sollen. Bis 2024 kommen Kunstgalerien, Hotels, Musik- und Konzertveranstaltungsorte und eine mittelalterliche Kirche dazu.