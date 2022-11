Heinz Rudolf Kunze liest am 3. Dezember aus seinem Buch „Werdegang“ in der Würzburger St.-Johanniskirche. Beginn ist um 20 Uhr.

Pünktlich zum 40. Bühnenjubiläum geht Heinz Rudolf Kunze mit seiner Autobiografie auf Lesetour. Im Gepäck hat er sein Buch und natürlich seine Gitarre. Die Fans erwartet ein ganz persönlicher Abend, eine Bestandsaufnahme mit zahlreichen bekannten Hits wie „Finden Sie Mabel“ oder „Leg nicht auf“.

Heinz Rudolf Kunze gastiert am 3. Dezember in Würzburg. © Huch

Mit einnehmender Stimme blickt Kunze in „Werdegang“ zurück: Auf Kindheit und Jugend im Wirtschaftswunderland, auf Um- und Aufbrüche der grell-turbulenten 1980er Jahre und den deutschen Zeitgeist der letzten Jahrzehnte. Die erste Autobiografie des Künstlers erzählt ehrlich und unterhaltsam von Erfolgen, Tiefpunkten, Zweifeln und Höhenflügen – und davon, welche Kraft Musik und Literatur entfalten können. Kunze wäre nicht einer der wichtigsten Rockpoeten des Landes, wenn nicht auch zeitkritische und unterhaltsame Beobachtungen Teil dieses Abends wären. Dabei bleibt er wie immer kantig, wird nie zum Mitläufer. Über die Jahrzehnte mischt er sich in gesellschaftliche Diskussionen ein: Ob in der Anti-Atom- und Friedensbewegung Anfang der 80er, bei „Band für Afrika“ oder „Rock gegen rechte Gewalt“. Bis heute stellt er sich seiner politischen Verantwortung als Künstler und Mensch.