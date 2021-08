Grande Emozione in einzigartiger Natur

Der Antagonismus im Tessin ist genau das, was den südlichsten Kanton der Schweiz ausmacht: Einerseits das typische schweizerische Qualitätsbewusstsein, andererseits die lockere italienische Lebensart; einerseits die mondäne Atmosphäre an den großen Seen und andererseits die Ruhe und Abgeschiedenheit der Bergtäler.

Beschauliche Bergdörfer

Eine grandiose Art, die Sonnenstube der Schweiz zu erkunden, ist mit dem Motorrad. Nur ein paar Kilometer weg vom Trubel des Seeufers, nördlich von Lugano, beginnt eine andere Welt: der Malcantone. Beschauliche Bergdörfer mit den typischen Tessiner Bruchsteinhäusern, den Rustici, bieten Voralpen-Idylle vom Feinsten und sind genau nach dem Geschmack von Liebhabern mit kurviger Streckenführung. Kleine Museen und skurrile Geschichten vergangener Zeiten sind Weggefährten, mit deren Unterstützung man den Geheimnissen dieser außergewöhnlich abwechslungsreichen Gegend auf die Spur kommt. Zumindest in Bruchstücken. Weingärten, Wälder und Kastanien-Haine runden das Bild ab.

Der Lago Maggiore lässt die Herzen vieler Urlauber höher schlagen. Es ist zweifellos einer der schönsten und größten Seen Oberitaliens. Besonders Naturfreunde, Sonnenanbeter, Wasserratten und Motorradfahrer zieht es jedes Jahr an den oberitalienischen See. Er erstreckt sich über eine Breite von zehn Kilometern und eine Länge von 65 Kilometern. Damit ist der Lago Maggiore, der auf Deutsch „Langer See" heißt, nach dem Gardasee der zweitgrößte in ganz Italien. Er liegt zu etwa drei Vierteln im nördlichen Teil von Italien, in den Regionen Piemont und Lombardei. Etwa ein Viertel seiner Fläche befindet sich im Schweizer Kanton Tessin.

Aber auch die Maggia, der Fluss, der zwischen Ascona und Locarno in den Lago Maggiore mündet, ist für Kurvenjunkies ein echter Genuss. Dem Lauf des Flusses kann man bis hinauf ins Quellgebiet folgen, zum Teil im idyllischen Talgrund, aber auch über steile Rampen und enge Kehren. Zum Beispiel hinter Lavizzara. Dort muss sich die Maggia durch eine enge Schlucht zwängen. Gut für Motorradfahrer, denn die Straße windet sich abseits in etlichen Serpentinen, bevor sie wieder zum Fluss zurückkehrt.

Aber auch ein Abstecher nach Peccia ist ein besonderes Erlebnis. Denn in Peccia keimt die Kunst. Und es gibt ein Wiedersehen mit Shimokawa Shinroku, einem jungen japanischen Künstler, den Odenwälder und Bauländer vom Skulpturen-Radweg in der Heimat kennen. Mit seinem Werk „Ausgrabung“ hat er sich auf dem Streckenabschnitt Osterburken-Bofsheim verewigt.

In Peccia hat der Künstler zurzeit ein Stipendium. Für ihn ist der Anblick des riesigen Marmor-Steinbruchs dort eine echte Freude und Inspiration. Die Scuola di Scultura von Peccia bietet ihm ideale Voraussetzungen, sein kreatives Potential weiterzuentwickeln. Und die Steine hier faszinieren ihn immer wieder. Selbst wenn oder gerade weil sie den Bearbeiter einiges an Schweiß kosten. „Ich jedenfalls finde das Arbeiten mit Steinen spannend“, sagt der junge Künstler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Indem er die Steine nicht mit Maschinen, sondern mit seinen Händen bearbeitet, wird er selbst Teil der Skulptur.

Almute Grossmann-Naef und Alex Naef haben die einzigartige Schule am Fuße des Marmorberges Pizzo Castello aufgebaut. Inzwischen hat sie sich zu einer echten kulturellen Institution entwickelt. Fünf junge Künstler arbeiten und leben hier.

Die Bildhauerschule von Peccia vertritt das Konzept der offenen Schule und eröffnet damit einen Ort der künstlerischen Entfaltung. Die herrliche Natur des oberen Maggia-Tales bietet dafür optimale Bedingungen. Shimokawa Shinroku jedenfalls freut sich über diese einmalige Chance.

Einmalig ist auch die Chance für einen Sprung in die Tiefe: Die berühmte 220 Meter hohe Staumauer aus dem James-Bond-Film „Golden Eye“ findet sich am Talende des Valle Verzasca, das in seiner wilden Schönheit kaum zu überbieten ist. Steile Wände, spektakuläre Wasserfälle und das unglaubliche Grün des Wassers der Verzasca. Bekannt als Postkartenmotiv ist die Brücke „ponte dei salti“.

Tal unter Naturschutz

Weil man hier über mehrere Klimazonen fast die gesamte Flora und Fauna des Tessins auf engstem Raum wiederfindet, steht das Tal unter Naturschutz.

Auf jeden Fall lohnt es sich, die Ledermontur abzustreifen, das Motorrad stehen zu lassen und zu wandern oder Mountainbike zu fahren. Oder einfach in das erfrischende Wasser zu springen!

Der Lago Maggiore liegt mit seinem nördlichen Zipfel im Tessin und trennt durch seine Ufer die Lombardei vom Piemont. Zweifellos ist er einer der schönsten Seen Oberitaliens. Hier ist auch die lombardisch angehauchte Stadt Locarno zu finden. Alte Patrizierhäuser dominieren die sympathische Altstadt. Auf der zentralen Piazza findet zwei Mal pro Woche der Bauernmarkt statt, wo Erzeugnisse aus der Umgebung verkauft werden.

Im Sommer lockt auf diesem Platz das Locarno-Filmfestival. Der Hauptplatz wird bestuhlt und man guckt Kino, wenn das Wetter mitmacht.

Madonna del Sasso

Einen herrlichen Blick über Locarno und den See genießt man von der etwas oberhalb gelegenen Wallfahrtskirche Madonna del Sasso. Kirche und Kloster gelten als das geistliche Zentrum des Tessins.

Bleibt also festzuhalten: Wer mit der Schweiz ein wenig „fremdelt“, Italien aber ganz toll findet, der sollte einfach mal das Tessin besuchen. Ohne Vorurteile. Die nicht nur wettermäßig italienischste Region der Eidgenossen ist eine wechselvolle Symbiose aus hochalpinen Landschaften und mediterraner Lebenskunst. Eine absolut empfehlenswerte Kombination.

Info: Weitere Bilder zur Motorradreise ins Tessin finden Interessierte unter www.fnweb.de im Internet.