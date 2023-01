Glücksgefühl im erfrischend kalten Nass

Unter dem Motto „Wir machen die Welt bunt“ lädt das Ostseebad Trassenheide am 4. Februar ab 14 Uhr zum fröhlichen Eisbade-Revival ein. Nach zwei Jahren Pause soll das Eisbade-Spektakel wieder zahlreiche bunt kostümierte Eisbader und jubelnde Eisbadefans am Trassenheider Strand zusammenführen. Mit einer eisigen Wette geht die Leiterin des Eigenbetriebs Kurverwaltung Trassenheide unerschrocken voran.

Baden im Winter

Neben erfahrenen und ambitionierten Eisbadern möchte die Kurverwaltung Trassenheide ausdrücklich auch Eisbade-Neulinge für das Winterbaden animieren. Wer noch nie das Glücksgefühl beim erfrischenden Eisbaden erlebt hat, hat jetzt die Chance, seine Leidenschaft für das winterliche Baden zu entdecken. Mit kleinen Atem- und Kälteübungen sowie einem Warm-Up werden die Teilnehmer am Strand optimal auf das Winterbad in der Ostsee vorbereitet. Kreativität ist beim diesjährigen Eisbade-Revival in Trassenheide besonders gefragt: Unter den anwesenden Eisbadern und Eisbade-Neulingen werden zehn Kostüme prämiert, die das Motto „Wir machen die Welt bunt“ am besten erfüllen. Für eine Eiswette, die zum Eisbade-Revival 2023 erstmals ins Leben gerufen wurde, muss die Leiterin des Eigenbetriebes Tessa Bohnet möglicherweise selbst in die eisigen Fluten steigen. Sollten 80 Eisbader zusammenkommen und davon mindestens die Hälfte farbenfroh verkleidet sein, wird Tessa Bohnet mit gutem Beispiel ins eiskalte Ostseewasser vorangehen. Wenn es weniger sind und damit die Eisbader verlieren, würde sie noch einmal verschont bleiben. Aktive Eisbader können sich in beheizten Zelten umziehen. Für Eisbader und Zuschauer sorgen stimmungsvolle Musik, Animation für die Kids und gute Laune für einen schönen Nachmittag.