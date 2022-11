Geschmolzene Lava hautnah: In der isländischen Hauptstadt eröffnete die Icelandic Lava Show ihre Pforten für Besucher aus aller Welt. Mit der Neueröffnung in Reykjavík gewinnt die Lava Show bereits ihren zweiten Standort. Der erste Ausstellungsraum befindet sich in der Stadt Vík im Süden Islands.

Die Icelandic Lava Show ist der einzige Ort auf der Welt, an dem man heiße, geschmolzene Lava gefahrlos aus nächster Nähe erleben kann. Die Show ist sowohl lehrreich als auch aufregend.

Die Icelandic Lava Show hat in Reykjavik ihre Pforten geöffnet. © Visit Iceland

Nicht nur vulkanbegeisterte Besucher kommen hier auf ihre Kosten, die Show ist für jedermann ein besonderes Erlebnis.

Hitze fühlen

Die Lava Show stellt einen Vulkanausbruch nach, indem echte, geschmolzene Lava auf bis zu 1100 ˚C aufgeheizt und kontrolliert in einen Ausstellungsraum beispielsweise über Eis gegossen wird. Die Lava Show bietet so ein einmaliges Erlebnis, dem Kampf zwischen den Elementen ganz nahe zu kommen.

Die Besucher können die Lava nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen und durch die intensive Hitze, die von ihr ausgeht, auch fühlen. Standort der Icelandic Lava Show ist das zentrale Hafenviertel Grandi, das von den meisten Orten in Reykjavíks Innenstadt aus gut zu Fuß, mit dem Auto oder Bus zu erreichen ist.

Icelandic Lava Show in Vík

Die Lava Show im Herzen von Vík, der charmanten Stadt inmitten des UNESCO Global Geopark Katla, umgeben von Vulkanen, Gletschern und schwarzen Sandstränden, eröffnete bereits im September 2018. Es handelt sich dabei um ein Familienunternehmen, das von Júlíus Ingi Jónsson und Ragnhildur Ágústsdóttir gegründet wurde; einem Ehepaar, das es allen ermöglichen wollte, glühende Lava in einer sicheren Umgebung hautnah zu erleben. Für die Umsetzung ihrer innovativen Idee bekamen die Gründer 2021 den Iceland Travel Industry Association Award. Laut Jónsson und Ágústsdóttir konzentriert sich die Ausstellung in Vík vor allem auf den Vulkan Katla und die von ihm ausgehende Bedrohung in Südisland, während der Schwerpunkt der Show in Reykjavík auf dem isländischen Vulkanismus im Allgemeinen, mit besonderem Augenmerk auf den Gefahren in der Umgebung der Hauptstadt, liegt.