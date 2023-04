Genussradeln auf drei neuen Routen

Mit der Eröffnung des „Cykelleden Skåne“ (Skåne-Radweg) am 3. Juni erweitert sich am internationalen Weltfahrradtag und pünktlich zur Sommersaison in der südschwedischen Provinz das Wegenetz der „South Sweden Trails“ um drei neue Teilstrecken. Die drei Abschnitte führen Genussradler auf einer Gesamtlänge von 560 Kilometer durch 17 schonische Gemeinden und sind in insgesamt 22 Etappen unterteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis dato konnten Radler aus drei nationalen Fernradwegen mit einer Gesamtlänge von mehr als 900 Kilometern und vornehmlich entlang der Küste wählen: Kattegattleden (8 Abschnitte zwischen Helsingborg/Göteborg), Sydkustleden (6 Abschnitte zwischen Simrishamn/Helsingborg) und Sydostleden (7 Abschnitte zwischen Växjö/Simrishamn).

Unmittelbar an diese „South Sweden Trails“ knüpfen die drei neuen „Cykelleden Skåne“-Routen an: Die Route #101 mit acht Etappen und 174 Kilometern zwischen Kristianstadt und Ängelholm, die Strecke #102 mit sieben Etappen und 251 Kilometern zwischen Ystad und Båstad und der Abschnitt #103 mit sieben Etappen und 143 Kilometern zwischen Lomma und Kristianstad.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität Neuer Radweg in Ladenburg eröffnet Mehr erfahren Radsport Vingegaard gewinnt dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt Mehr erfahren

Die nördliche Route #101 schlängelt sich von Vattenriket (Wasserreich) im Osten durch Felder und Wälder, wo im 17. Jahrhundert die Snapphanar, einheimische Freischärler, im Grenzgebiet zwischen Schweden und Dänemark kämpften. Mehrere Orte wie Wanås und Schloss Hovdala tragen historische Spuren aus dieser Zeit.

Die Route #102 räumt mit dem Mythos auf, Skåne sei flach, denn sie führt über Romeleåsen, Hallandsåsen und Söderåsen, mit 212 Höhenmetern die höchste Erhebung in Skåne, vorbei. Hier lohnen sich Zwischenstopps, um Museen, Kirchen und Hofläden zu besuchen. Mit einer Wanderung und einem Bad im Meer oder in einem der vielen Seen runden Radler dieses Erlebnis ab. Am Anfang und am Ende der Tour liegen Ystad und Båstad, zwei gemütliche Städte mit einer langen und interessanten Geschichte.

Auf der Route #103 trifft Moderne auf Mittelalter. Zahlreiche Schlösser und kleine Kirchen zeugen vom historischen Reichtum der fruchtbaren skandinavischen Ebene. Nach dem Linderödsåsen, einem bis zu 200 Meter hohen Bergrücken, geht der Weg in eine Wald- und Wiesenlandschaft über, die entlang eines Bahndamms zum Vattenriket von Kristianstad führt. Hier lohnt sich ein Stopp im Besucherzentrum Naturrum, das die Flora und Fauna dieses einzigartigen Biosphärenreservats anschaulich erklärt.

Für ein entspanntes Radvergnügen sorgt nicht nur die landschaftlich reizvolle Wegführung, sondern auch die Qualität und Sicherheit der Routen. Die gut ausgeschilderten Strecken führen Radfahrer sicher auf Radwegen oder wenig befahrenen Landstraßen entlang – ein Pluspunkt besonders für Familien mit Kindern. Die Straßen sind entweder asphaltiert oder geschottert 22 Prozent der Strecken sind reine Radwege, die vom restlichen Verkehr getrennt sind, während es sich bei 78 Prozent der Abschnitte um Mischverkehr handelt.

Alle Routen sind nach Belieben miteinander kombinierbar und in Teilstrecken befahrbar. Sie können individuell geplant oder als komplettes Reisepaket einschließlich Fahrrad und Gepäcktransport gebucht werden, beispielsweise bei Travelshop in Malmö. Der Rücktransport ist per Bus und Bahn in vielen Ortschaften entlang der Strecke möglich.