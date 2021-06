Gartenschau und Wasserfall

Noch bis 26. September hat die Gartenschau Lindau ihre Tore geöffnet und damit auch der Allgäuer Partnerstandort Scheidegg. Hier laden auf rund 800 Meter die Wasserfälle mit einem kurzweiligen Programm für die ganze Familie zum Besuch.

Die Scheidegger Wasserfälle zählen zu den bayerischen Geotopen. Tosend stürzen sie nah beieinander liegend über zwei Stufen 18 und 22 Meter in die Tiefe. 200 Stufen führen hinunter. Fast beiläufig erfährt man inmitten dieser wildromantischen Flusslandschaft mehr zu ihrer Geschichte: die Entstehung der Rohrachschlucht. Als Partnerstandort hat die Westallgäuer Gemeinde auch für Familien ein spannendes Angebot erstellt.

Der einzigartige Geo-Erlebnispfad lässt die ganze Familie eintauchen in erdgeschichtliche Vorgänge, die bereits vor vielen Millionen Jahren stattfanden. So lassen sich etwa Fossilien zum Leben erwecken oder es kann in den virtuellen Riedbach eingetaucht werden. Die artenreiche Pflanzenwelt der Rohrachschlucht lässt sich in verschiedenen Beeten und Pflanzungen erleben. Sehenswert sind auch der kleine Kräutergarten, der Bauerngarten und der Steingarten mit Alpenpflanzen. Kinder können sich auf den Märchenpfad freuen, der sie mit einem Hörspiel in die Geheimnisse des Bergwaldes einweiht. Am Wasserspielplatz können sie Staudämme bauen, auf einem Wasserkarussell fahren oder ausgelassen im Wasser planschen. Wer Lust hat, lässt sich bei den Abenteuern von Steiny, dem Scheidegger Maskottchen, mittels einer App begleiten.

Wer direkt von der Gartenschau in der bayerischen Metropole am Bodensee anreist, kommt über die Deutsche Alpenstraße in das auf 600 bis 1000 Meter hoch gelegene Urlaubsdomizil. Oben angekommen, reicht der Blick weit über Lindaus „grünen Gartenstrand“ hinaus.

Die Scheidegger Wasserfälle sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wer den Besuch der Landesgartenschau in Lindau mit Scheidegg kombinieren möchte, kann das Kombiticket erwerben, inklusive der Busfahrt mit Linie 18.

Infos unter Scheidegg-Tourismus, www.scheidegg.de, Telefon 08381/8942233, www.scheidegg.de/scheidegger-wasserfaelle oder unter www.lindau2021.de zur Gartenschau.

