Für Genießer und Bewegungshungrige

Ob Wandern, Radfahren, aktiv sein oder entspannen – im Nördlichen Schwarzwald gibt es für alle Bewegungshungrigen, Entdecker, Genießer und Abenteurer das ganze Jahr über viel zu erleben. Zertifiziert als nachhaltiges Reiseziel, sind viele Ausflugsziele oder Wanderwege im Nördlichen Schwarzwald dank der guten ÖPNV-Anbindung, den E-Leihmobilen und den „Erlebnislinien“ – den regionalen Bus- und Bahnlinien – ganz einfach und umweltschonend erreichbar.

2023 lockt mit einigen Neuerungen und Jubiläen. Der Nördliche Schwarzwald feiert 300 Jahre „Immaterielles Kulturerbe Schäferlauf“. Die Schäfereitradition im Nördlichen Schwarzwald reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück und wird noch heute in der Region gelebt. So wird in diesem Jahr das 300-jährige Bestehen des zweijährlich stattfindenden Schäferlaufs gefeiert – das älteste historische Heimat- und Brauchtumsfest der Region und seit 2018 Immaterielles Kulturerbe. Den Auftakt bildet ein großer Festakt in Wildberg am 26. Juli. Außerdem wird es ab dem Schäferaktionstag am 18. Juni – mit seinen Mitmach-Aktionen und Live-Vorführungen rund um die Schäferzunft – eine Sonderausstellung im Museum Maria Reuthin geben.

Vor kurzem erklärte die Unesco die Flößerei zum immateriellen Weltkulturerbe der Menschheit. Die Organisation würdigt damit eine Tradition, die auch den Nördlichen Schwarzwald prägte und noch heute von Vereinen und Museen lebendig gehalten wird. Die Flößerzunft Oberes Nagoldtal beispielsweise macht die Zunft in der „Internationalen Flößerstadt“ Altensteig erlebbar. So bietet sich Einheimischen als auch Besuchern die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden Flößerführungen teilzunehmen. Dabei lernen sie mehr zum Bau der Flöße, zum Holztransport sowie zum Prozess des „Wiedendrehens“ – wobei junge Tannen traditionell im Wiedofen gekocht und zu Seilen gedreht werden. Auf Festen wie dem zweijährlich stattfindenden Flößerfest können Besucher außerdem gebannt verfolgen, wie Hobby-Flößer geschickt flussabwärts rauschen.

2023 kommen Besucher den Baumkronen ganz nah: Gesichert an einem Stahlseil, führt der „Black Forest Flying Fox“ Wagemutige vom 50 Meter hohen Schömberger Aussichtsturm „Himmelsglück“ über die Tannenspitzen rasant hinab bis in den Schömberger Kurpark. Etwas gemütlicher, jedoch nicht weniger spektakulär, geht es bei der ebenso neuen Black Forest Flyline zu. Hier gleiten Gäste in aufrechter Position auf einer Länge von rund 500 Metern beinahe geräuschlos durch den Wald.