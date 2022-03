Frühlingsfrische Ostererlebnisse

Sonnige Schifffahrten auf dem Bodensee erleben, kulinarische Genussmomente mit den Liebsten genießen, auf anregende Entdeckungstouren in Naturparadiesen gehen: Konstanz, die größte Stadt am Bodensee, inspiriert an Ostern mit einem frischen Erlebnismix für die gesamte Familie. Vom genussvollen Brunch an Bord der BSB-Schiffe und Osterspecials der Restaurants bis hin zu Konzerten und Theaterstücken bietet Konstanz ab dem 9. April frühlingsfrischen Ostergenuss für alle Sinne.

Zahlreiche Restaurants mit Sonnenterrasse laden mit grenzenlosen Spezialitäten, einzigartigen Blicken über Bodensee und Rhein sowie besonderen Ostermenüs zum entspannten Verweilen ein. Bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee, Genuss-Touren und ausgewogenem Osterbrunch auf der Blumeninsel Mainau erleben Einheimische und Gäste ebenfalls besondere kulinarische Momente. Neue Erlebnisse wie geführte Wanderung durch den magischen Lorettowald oder ein Edelbrand- & Gin-Tasting auf dem Fuchshof sowie beliebte Ausflüge wie eine geführte Radtour zur romanischen Kirche St. Oswald und Otmar, Spaziergänge entlang des Seeufers und durch die malerische Altstadt begeistern mit einem ausgewogenen Kultur-Natur-Mix für Groß und Klein. Ein Besuch des Sealife oder des Riesenrads mit Panaromablick über See und schneebedeckte Alpen runden das Programm ab.

