Frühjahrsvolksfest soll stattfinden

Würzburg. Das Frühjahrsvolksfest in Würzburg soll vom 26. März bis zum 10. April stattfinden. Damit wäre das Frühjahrsvolksfest wieder das erste Volksfest im Jahreslauf der Schausteller in Bayern und auch nach dem Volksfestverbot aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung das erste Volksfest nach der zweijährigen Corona-Pause.

Die Stadt Würzburg bedauert laut einer Pressemitteilung sehr, dass diese gute Nachricht für die Schausteller und die vielen Volksfestfans von dem Kriegsausbruch in der Ukraine überschattet wird. Gegebenenfalls werde durch eine angepasste Planung und Umsetzung darauf reagiert. „Wir wissen um die Verantwortung des Gesundheitsschutzes und freuen uns über die deutlichen Signale heute aus München, dass wir in Würzburg konkret weiterplanen können. Es ist für die Schausteller bei uns ein wichtiges und richtiges Signal: Das Karussell wird sich endlich wieder drehen!“, so Kommunalreferent Wolfgang Kleiner als erste Reaktion auf die Nachricht nach dem Runden Tisch, dass man in Würzburg ein Volksfest mit Schutzmaßnahmen weiterplanen könne.

Die Stadt hatte sich nach seinen Angaben auf mehrere Szenarien im Detail vorbereitet und mit dem Schaustellersprecher und dem Festwirt abgesprochen: Die Bandbreite der Planungen umfasste dabei ein reines Gastronomiezelt als „Frühjahrszauber“ bis hin zu einem vollständigen Volksfest der klassischer Variante. Uwe Zimmermann, Chef der Allgemeinen Bürgerdienste, geht ins Detail: „Wir setzten die Detailvorbereitungen und Beauftragungen nun spät, aber mit Hochdruck in Gang, um auf dem traditionellen Gelände der Talavera ein vollständiges Frühjahrsvolksfest zu planen.“ Dabei sind die in Würzburg beliebten Großfahrgeschäfte ebenso gemeint wie die kleineren Angebote und Stände. Konkret gibt Zimmermann an, dass die Schutzmaßnahmen aktuell vorsehen, dass es eine Umzäunung und Zugangskontrollen an mehreren Ein- und Ausgängen geben wird, weil von einer „3G-Pflicht“ auf dem Gelände und im Festzelt auszugehen ist. Daneben werden Maßnahmen der Besucherlenkung auf dem Gelände stattfinden ebenso wie die Kontrolle einer Maskenpflicht, soweit das zu diesem Zeitpunkt aus München vorgegeben wird. Soweit es eine Rücknahme oder Verschärfung von Schutzmaßnahmen gäbe, könne man diese auch kurzfristig umsetzen.

Auch das Festzelt wird geplant, jedoch nach den Vorgaben des Hygienekonzeptes der Gastronomie. „Daher wird es eher eine Wirtshausatmosphäre bei Unterhaltungsmusik und den bekannt guten Gastronomieangeboten mit Volksfest-Spezialitäten und Bier geben“, so Kleiner. Über die erzielten Ergebnisse und konkreten Planungen nun auf Seiten der Stadt und der Schausteller dürfe man sich freuen, die rechtlich und infektiologische Lage aber weiterhin tagesaktuell beobachtet werden muss, so Kleiner abschließend.