Frühaufstehern gehört die erste Spur

Nach kräftigen Schneefällen herrschen in Obertauern, dem schneereichsten Skigebiet Österreichs, ideale Pistenverhältnisse. Für Skifahrer und Snowboarder gilt deshalb, wer zuerst auf der Piste ist, hat das größte Vergnügen. Bei den „First.Track Events“ machen sich Wintersportler um 7.30 Uhr auf den Weg zu den schneebedeckten Gipfeln. Einheimische begleiten die Frühaufsteher und teilen ihr Insider-Wissen über die Region und so manche Anekdote zu ihren Abenteuern im Schnee. Bei einem gemeinsamen Almbrunch klingen die „First.Tracks“ aus, wenn sich alle anderen Skifahrer erst auf den Weg auf die Pisten machen.

Schneeschüssel Obertauern

Obertauern, im Salzburger Land und rund 90 Kilometer südlich von Salzburg gelegen, hat seine Auszeichnung als schneesicherstes Skigebiet Österreichs einer besonderen Wetterkonstellation in den Tauern zu verdanken. Durch seine geographische Lage hat das Skigebiet das Glück, sowohl große Schneemengen von Norden als auch Schneefälle vom Süden abzubekommen. Nach einer 2016 veröffentlichten Studie des Tiroler Skitourismus-Forschers Günther Aigner führt Obertauern mit 264 Zentimetern mittlerer maximaler Schneehöhe das Ranking der sieben schneereichsten Wintersportorte in Österreich an. Eine weitere Besonderheit: die Berge rund um Obertauern bilden die Form einer Schüssel. Das bedeutet, dass man Hänge in allen Expositionen vorfindet, und wenn man möchte, den ganzen Tag in der Sonne Skifahren kann.

Wer abseits der „First.Track“- Events der Erste auf der Piste sein möchte: mittwochs öffnen die Gamsleiten I Sechser-Sesselbahn, Achenrainbahn und die Zehnerkarbahn bereits um 8.30 Uhr. Der reguläre Liftbetrieb beginnt um 9 Uhr.

Am 14. Februar gibt es einen „Valentine.Track“ für verliebte „Schneehaserln“, die ersten Frühlingsstrahlen beim „Spring.Track“ am 16. März und mit dem „Legends.Track“ am 6. April klingt die Wintersaison für die Frühstarter aus.