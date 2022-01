Frau verliert 130 000 Euro

Heilbronn. Eine Frau aus Heilbronn wurde am Dienstag, 11. Januar, um 130 000 Euro ihres Ersparten betrogen.

Die Betroffene erhielt vormittags gegen 11 Uhr von einer unterdrückten Telefonnummer einen Anruf. Es meldete sich eine weinende Frau, die angab, die Tochter der Angerufenen zu sein.

Sie habe einen Unfall gehabt, bei dem ein Mädchen zu Tode gekommen sei.

Gezielte Fragen

Anschließend führte eine andere Frau, die vorgab, Polizeibeamtin zu sein, das weitere Telefonat. Diese teilte der Angerufenen mit, dass sie zur Freilassung ihrer Tochter einen Geldbetrag von 130 000 Euro zahlen müsse. Während des Telefonats gelang es den Tätern durch gezielte, unauffällige Fragen, persönliche Informationen der Angerufenen sowie den Namen und den Wohnort von deren Tochter in Erfahrung zu bringen.

Nach einem weiteren Telefonat mit einem Mann, der vorgab, Staatsanwalt zu sein, fuhr die unter Druck gesetzte Angerufene zunächst nach Heilbronn.

Dort übergab sie wischen 12.45 und 13.30 Uhr in der Luisenstraße in Heilbronn anweisungsgemäß einem etwa 1,70 Meter großen, untersetzten Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren mit dunklen Augen, dunklen kurzen Haaren, leichtem Schnurrbart, schlammfarbener Windjacke und Umhängetasche einen Geldbetrag von 50 000 Euro in einer orangenen Tasche mit weißen Punkten.

Danach fuhr die Frau zunächst zur Abhebung weiteren Bargeldes zur Bank und sodann gemäß den weiteren telefonischen Anweisungen ihrer Gesprächspartner nach Mannheim.

Betrügerin trug eine Perücke

Dort traf sie zwischen 16 und 17.30 Uhr in der Augustaanlage auf eine untersetzte, etwa 1,60 Meter große Frau, die eine dunkle Perücke mit hellen Strähnen trug.

Sie trat an den Pkw der Betrogenen heran und hielt ihr eine Louis-Vuitton-Tasche des Modells „Galliera“ mit Monogramm-Muster hin, in die die Frau anweisungsgemäß einen weiteren sehr hohen Bargeldbetrag in Höhe von 80 000 Euro hineinlegte.

Erst nach der Rückfahrt und Gesprächen mit Angehörigen erkannte die Frau, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, und meldete dies der Polizei.

Tipps der Polizei

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, raten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn einmal mehr und immer wieder:

„Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr erreichbar.“