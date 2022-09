Festival der Nachhaltigkeit

Der Verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur steht vom 15. bis 23. Oktober im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitsfestivals an der dänischen Jammerbucht. Das Festival für die ganze Familie lädt rund um die Nordsee-Orte Thorupstrand und Slettestrand zu spielerisch-spannenden Aktivitäten rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN.

Die Erlebnisse reichen von Natursafaris, Verkostungen lokaler Waren und Führungen zum Thema nachhaltige Fischerei über das Basteln mit Recyclingmaterialien und Plastiksammeln am Strand bis hin zu Märkten mit Kunsthandwerk aus aller Welt.

Die Jammerbucht an der jütländischen Nordseeküste ist bekannt für ihre wunderschönen langen Sandstrände. Der Ort Thorupstrand mit seinen 19 noch aktiven Fischkuttern ist Nordeuropas größter Küstenanlandungsplatz.

Die Boote werden dort auch heute noch per Winsch an den Strand gezogen, gefischt wird nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit mit Netzen und Waden, ohne Schleppnetze. Gäste können die Aktivitäten der Fischer aus nächster Nähe verfolgen und den frisch gelandeten, örtlichen Fisch im Fischgeschäft am Strand kaufen.

Maritime Küstenkultur kennzeichnet auch den Ort Slettestrand. In der dortansässigen Bootswerft Han Herred Havbåde werden die traditionellen nordjütländischen Meeresfischerboote sowohl restauriert als auch neu gebaut.

Das Hinterland mit seiner Dünen- und Heidelandschaft von Svinkløv und Fosdalen wurde zudem 2018 in Danmarks Naturkanon aufgenommen und zählt somit zu den 15 schönsten Naturgebieten des Landes.