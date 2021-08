Fast vergessene Naturlandschaft

Die Natur rund um die venezianische Hafenstadt Caorle entdecken: zu Wasser und zu Land. „Langsamkeit für ein besseres Leben“ lautet das Motto der Fahrradstation Ca’ Corniani bei Caorle. Nicht nur beim Radeln können Reisende in Ruhe und Achtsamkeit großartige Naturbeobachtungen erleben. Auch beim Rudern, Segeln, SUPen, Bootfahren oder Wandern genießt man das Leben in freudvoller Zeitlupe. Das Tourismusamt in Caorle und viele fleißige kleine Unternehmen haben es sich hier zur Aufgabe gemacht, ihre Umgebung und ihre Natur für respektvolle Besucher zu öffnen, um ihnen genussvolle Tage in friedvoller Stille, abseits der fröhlichen Strandkultur zu ermöglichen. Hier erwarten Gäste auch unverbaute, sonnenschirmfreie Strände. Dazu Jahrhunderte lang vergessene Naturlandschaften, duftende Pinienwälder, fruchtbare Felder, Cantinas und Höfe, die zum Entdecken einladen. Per pedes, mit dem Fahrrad oder auf dem Wasser.

Früher musste man 43 Kilometer Autoweg einfach zurücklegen, um in das malerische Naturschutzgebiet Vallevecchia bei Caorle zu gelangen. Dieses ist eigentlich nur 150 Meter Luftlinie entfernt, aber durch die Flussmündung, den Canalon, abgeschnitten. Heute können sich Urlauber, auch samt dem eigenen Fahrrad, gemütlich mit dem Traghetto von Caorle in die Lagune und zum herrlichen Naturstrand von Brussa bis nach Bibione schaukeln lassen, denn im Mai 2021 hat die Radl-Fähre „Caorle – Vallevecchia – Bibione“ Fahrt aufgenommen. Dieser zauberhafte Ort, die Vallevecchia, ist eine verwunschene, 900 Hektar große Insel, rundherum umspült vom Meer oder Lagunenflüssen. Ein Ökosystem, das sich in Jahrhunderten der Abgeschiedenheit in Ruhe entwickeln konnte und das mitten an der quirligen Adria. Die Insel, die Dünen und der naturbelassene, saubere Strand gelten als das einzig nicht bebaute Stück der oberen Adria. Von den Beobachtungsplätzen für Birdwatching beobachten Besucher Kormorane und Reiher, treffen auf die sprichwörtlichen Füchse und Hasen, auf Rehe oder – im Brackwasser – Krebse, Aale und anderes spannendes Getier. Egal ob zu Fuß, auf dem E-Bike oder dem Fahrrad: Diese Insel ist ein perfekter Rückzugsort für Menschen, die friedliche Natur und Ruhe lieben.

Fahrradtouren bieten sich von Caorle aus für all diejenigen an, die gerne leise und aus eigener Kraft die Stadt und die Landschaft erkunden wollen. Gäste können etwa die Strecke über Caorle zur Lagune radeln. Etwas sportlichere Touren mit 65 und 50 Kilometern führen nach Brussa oder Portogruaro. gs