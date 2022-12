Farbenfrohe Handwerkskunst

In dem kleinen Ort Waldstetten, inmitten der Dreikaiserberge in Bayerisch Schwaben, lebt und arbeitet Sandra Müller, die ein uraltes Handwerk beherrscht. Sie gestaltet moderne Trachten auf Grundlage historischer Kleidungsformen. Aus kleinen Holzrohlingen fertigt sie in mühevoller Handarbeit farbenfrohe Kunstwerke, die fast vergessen waren, aber inzwischen wieder richtig beliebt sind: die Posamentenknöpfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das sind meine Schätze“, zeigt die Designerin beim Rundgang in ihrer Werkstatt auf Schatullen mit Knöpfen und alten Borten. In den Regalen sind sorgfältig beschriftete Kistchen und Kartons aufgereiht und unendlich vielen Schubladen, gefüllt mit bunten Garnen, fertigen Knöpfen und Knopfrohlingen. Die Wände schmücken Heiligenbilder und Familienfotos. Rosa, Orange oder Blau leuchten die figurbetont geschnittenen und gefalteten Röcke, die auf Bügeln hängen. Auf den Schürzen, Schößchenjacken aus Spitze und bunten Kleidern, aus alten Stücken und neuen Stoffen zusammengesetzt und mit filigranen Mustern bestickt, spürt man den Geist der Zeit.

Feierabendkappen mit den unterschiedlichsten Verzierungen entwirft der Freund, der ebenfalls von Sandra Müllers Leidenschaft gefesselt wurde. Im 19. Jahrhundert kannte man sie als Hauskappe, Rauchermütze oder Troddelkappe, diese waren bei den Herren groß in Mode. In Schwaben wurde sie zur Rieser Tracht bis ins 20. Jahrhundert getragen, mit Posamentenknopf und Troddel oder Quaste als Verzierung.

Mehr zum Thema

Sandra Müller setzt eine Brautkrone auf und ein Lächeln verzaubert ihr Gesicht. Die Krone ist mit klirrenden Kronkorken aus Brauereien behangen. „Meine Familie kommt aus Franken und teilweise aus Hessen. Ich habe in Archiven nachgesehen und mich von historischen Kronen aus beiden Regionen inspirieren lassen, aber sie anders zusammengestellt.“

Bunter Auftakt

Alles ein sehr bunter Auftakt. Das bekommt Sandra Müller öfter zu hören. Sie liebt die Arbeit in ihrer kleinen Werkstatt. Sorgfältig zerlegt sie die festgezurrten Gewandregeln an Blusen, Kleidern und Spenzern um die Einzelteile zur freien Verfügung für Neues zu haben. Ihre Kreationen kommen an, die 41-Jährige ist ziemlich beschäftigt.

Schon als kleines Mädchen staunte Sandra Müller über ihre Uroma. Diese trug mit der Marburger katholischen Tracht ihr Leben lang eine der letzten regionalen Kleidungsformen Deutschlands. Von ihr bekam sie die ersten originalen Trachtenstücke vererbt, die ihre Begeisterung wach riefen. Während des Volkskundestudiums lernte sie mit den „Kreeweibla“ des Forchheimer Landes eine weitere damals noch lebendige Tracht kennen, die sie wegen der Farbenfreude faszinierte.

„Ich wollte das Handwerk neu erleben, erlernte die Trachtenschneiderei bei der schwäbischen Trachtenberatungsstelle.“ Über die Jahre ist sie immer tiefer in die Kunst des Erfindens eingetaucht.

Wenn Sandra Müller ein Erbstück neu ausrichtet, tut sie das mit viel Gespür. Die Nähte werden vorsichtig gelöst. Die „Künstlerin“ arbeitet sich im wahrsten Sinne des Wortes Stich für Stich durch das Kleid oder Rock und variiert Stoffe und Besätze. Sie kann nicht sagen, wie lange sie dazu braucht. Auf alle Fälle viele Stunden.

Während ihrer Recherche entdeckte sie die Posamentenknöpfe und ihr buntes Potenzial. Aus ihrer Selbstständigkeit als Trachtendesignerin hatte sie bereits viel Erfahrung und gründete 2015 die Posamenten-Manufaktur. Sie erprobte verschiedene Wege, die komplexe Handwerkstechnik auf einfache Art zu erklären und entwickelte ein eigenes Lehrsystem für Posamentenknöpfe. Seit 2010 gibt sie Knopfmacher-Kurse. Wenn sie sich konzentriert über einen Knopfrohling beugt, um mit dem Umwickeln zu beginnen, lässt sie mit jeder neuen Garnfarbe unterschiedliche Muster entstehen. Egal ob es ein Sternen-Zwirnknopf, der Ottobeurer oder der Rokoko Klassiker Knopf ist: Sie beherrscht alle in Perfektion.

Beliebt zur Tracht

In alten Schriften und auf der Website von Sandra Müller ist festgehalten, das Posamentenknöpfe, die auch gewickelte oder umsponnene Knöpfe genannt werden, im 18. Jahrhundert sehr beliebt waren. Sie blieben auf verschiedenen regionalen Trachten erhalten, zum Beispiel in der hessischen Schwalm, im schwäbischen Ries, im Forchheimer Land oder in Mittelfranken, ebenso im norddeutschen Raum, in England und den Niederlanden. Knopfmacher war ursprünglich ein Beruf, der in Konkurrenz zum Posamentierer stand. Mit Aufkommen der Metallknöpfe schwand die Beliebtheit der Posamentenknöpfe und das Handwerk wurde schließlich vom Posamentenmacher mit übernommen, bis es fast ganz in Vergessenheit geriet.

Wie man die kleinen Schönheiten mit Nadel und bunten Fäden herstellt, zeigt Sandra Müller während eines Workshops. Die rechte Hand hält eine Nadel mit rotem Faden, der durch ein Loch im Holzring geführt wird. Um den Ring legt und wickelt sie kreuz und quer das rote Garn, zieht den Faden immer wieder durch die Öffnung. Sie erklärt, dass man den Faden nicht so stark spannen darf, zu wenig Spannung ist auch nicht gut, da verrutscht der Faden. Man braucht anfangs schon viel Geduld. Üben, üben, üben, macht sie denjenigen Mut, die noch nicht über die notwendigen Fingerfertigkeiten verfügen.

Zwischen ihren Fingern entstehen bunte Kunstwerke: Wagenräder, Sterne, Vierecke und Dreiecke mit Blüten oder Muster, die wie Augen aussehen oder in die kleine Perlen eingestickt sind. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie empfiehlt die Posamentenknöpfe eher zur Zierde an Kleidungsstücken. Außerdem lassen sich die edlen Knöpfe zu Broschen oder Halsketten oder Ohrringen weiter verarbeiten. Sie schätzt am Knopfmachen, dass es keine teure Ausrüstung braucht. „Alles was ich brauche, packe ich in eine Schachtel und nehme es überall mit hin.“ Zu ihren Workshops kommen Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Es bewegt sich was rund um die Knöpfe. „Wir haben es wohl tatsächlich geschafft, ein altes Handwerk wieder zum Leben zu erwecken!“