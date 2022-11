Familie Moser braut mitten in den Weinbergen das Mendelbier

Von Daniela Käflein

Berauschend zeigt sich das bunte Farbenmeer im Herbst am Kalterer See. Die tiefer liegende Sonne lässt das Goldgelb und das Orange noch viel kräftiger wirken. Dazwischen schimmert es smaragdgrün und türkisblau vom Kalterer See. Die Palmen vor strahlend blauem Himmel vermitteln noch immer den Eindruck von Sommer.

Den noch sonnenreichen Tagen gehen kühle Nächte voraus. Die strahlende Sonne lockt ins Freie für Wanderungen und Radtouren mit ausgezeichneter Fernsicht.

Sobald nahezu alle Trauben geerntet sind und sich das Weinlaub goldgelb färbt, beginnt die Törggele-Zeit in Südtirol. Dabei werden gemütliche Herbstwanderungen durch Weingärten, Kastanienhaine und malerische Dörfer mit kulinarischem Genuss verbunden. Wo Kastanien und Wein wachsen, öffnen von Anfang Oktober bis Ende November die Buschenschänken ihre Bauernstuben. Südtiroler Köstlichkeiten wie Schlutzkrapfen und gebratene Kastanien kommen frisch auf den Tisch. Dazu wird der junge Wein gereicht.

„Der Begriff Törggelen bezieht sich auf die Torggl, die hölzerne Weinpresse“, erläutert Dominic Moser vom gleichnamigen Weingut im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Allerdings reicht er nicht den neuen Wein, der bei den Mosers schon seit Generationen gekeltert wird, sondern selbst gebrautes Bier. Die Idee dazu hatte sein Vater Franz, der ein echter Visionär ist. Und Kellermeister Gerhard Sanin, der sich eigentlich dem Wein verschrieben hatte, ließ sich anstecken von Franz Mosers Begeisterung für den Gerstensaft.

„Während beim Wein allerdings viel Warten und schon auch ein bisschen Zufall eine Rolle spielt, kann man das Bier richtig planen“, so Dominic Moser beim Rundgang durch das Weingut, wo auch das Sudhaus untergebracht ist. Die Abfüllanlage kann sowohl Bier als auch Wein abfüllen. „Unser Hopfen stammt zum Teil vom eigenen Hopfenfeld in Kaltern. Zusammen mit frischem Quellwasser vom Hausberg Mendel, leicht gerösteten Malzen und Hefen bildet er die Zutaten für unser Mendelbier“, erläutert der 29-Jährige und ergänzt auf Südtirolerisch: „Oanfoch guat.“

In der hochmodernen Brauanlage brauen die Mitarbeiter der Brauerei das frische Mendelbier, das besonders nach dem Wandern oder der Radtour durch die Weinberge ausgezeichnet schmeckt und auch für die Einheimischen eine echte Bereicherung darstellt. Der fertige Gerstensaft ist naturtrüb und mit vollmundigem Geschmack. Gerhard Sanin ist studierter Önologe und hat als Kellermeister bei namhaften Kellereien fantastische Weine kreiert. Nachdem er sich sein bisheriges Leben mit Wein beschäftigt hat, wuchs in ihm das starke Interesse, etwas Neues zu beginnen, ohne Altbewährtes aufzugeben. 2018 übernahm er die Stelle als Kellermeister und Geschäftsführer im Weingut Moser, das 2020 um eine Kleinbierbrauerei erweitert wurde. Seither gehört Gerhard Sanin zu den wenigen Menschen auf der Erde, die Wein keltern und Bier brauen – beides von außergewöhnlicher Qualität.