Faible für Feldkirch

Mit viel Gefühl wird renoviert, investiert und gestylt. Die Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit und junge Menschen sind bereit, sich hier niederzulassen und ihre Ideen einzubringen. Nicht ohne Respekt vor dem, was die Älteren bereits geleistet haben. Die Rede ist von Feldkirch in Vorarlberg, das mitten im Vierländereck mit Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz eine ausgezeichnete Lage genießt.

Gut zu wissen in Feldkirch Alle Veranstaltungen und Ausstellungen sind im Veranstaltungskalender zu finden im Tourismuscenter im Montforthaus oder unter www.feldkirch.travel im Internet. Durch die perfekte Lage des Hotels „Night Inn“ erreicht man alles in wenigen Minuten:Bahnhofstraße 44, 6800 Feldkirch Informationen unter hi@night-inn.com oder unter Telefon 0043 5522 22113. Urbanes Flair genießt man im Restaurant „One More“, Mailoffice@onemore-fk.at, Telefon 0043 5522 22 13 350, Neustadt 4, 6800 Feldkirch. In die Geschichte eintauchen kann man auf der Schattenburg in Feldkirch, Burggasse 1, 6800 Feldkirch, Informationen unter www.schattenburg.at im Internet. Interessante Stadtführungen bieten vier Frauen, mit denen man in der Historie schwelgen, aber auch den Blick auf das Hier und Jetzt richten kann. Informationen unter www.4fuehrt.at im Internet. Die ehemalige Jahnhalle in Feldkirch ist der perfekte Ort für jeden, der Vintage mag und beim Essen gern auf einem Sofa seiner Kindheit sitzt. Informationen unter hi@jahnhalle.at im Internet.

Die historische Innenstadt von Feldkirch ist nicht nur geschichtsträchtig – vor drei Jahren feierte man hier das 800-jährige Bestehen –, sie prägt bis heute die Region mit starken kulturellen Impulsen und einer lebendigen, jungen Szene, die es versteht, die gastronomische Landschaft zu bereichern. René Gmeiner und Kassian Xander als Geschäftsführer wollen nach eigenen Worten „etwas machen, was es in Vorarlberg noch nicht gibt“. „Umsetzen und nicht nur planen wollen wir eine Vielfalt an Gastronomie-Konzepten. Auch im ländlichen Raum. Das ist eine echte Herausforderung“, umschreibt René Gmeiner die Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat.

Und er muss es wissen. Seine Eltern betreiben das Restaurant auf der Schattenburg, die über Feldkirch thront. Dort ist er groß geworden und der Gastronomie treu geblieben. Nach der Ausbildung in der Hotellerie und mehreren Jahren, in denen er an verschiedenen Orten der Welt tätig war, zog es ihn wieder nach Feldkirch, wo er inzwischen mit Kassian Xander neben den Restaurants auch ein eigenes Hotel betreibt. „Wir wollten etwas Schönes für die Region auf die Beine stellen, das einen Mehrwert für alle Generationen bietet“, lautet seine Maxime. Und das ist gelungen! Sein Faible für Feldkirch teilt er mit namhaften Persönlichkeiten: „Hoch über dem Bodensee, eingeschmiegt in einen kleinen Winkel der Tiroler Alpen, liegt das stille Städtchen Feldkirch. Erwähnung verdient es eigentlich nur wegen einer großen, gut geführten Jesuitenschule und der außergewöhnlichen Schönheit der Lage. Einen anmutigeren Flecken gibt es in ganz Vorarlberg nicht. Von den Bergen hinter der Stadt kann man in etwa fünfzehn Meilen Entfernung den großen Bodensee wie ein breites Quecksilberband glitzern sehen. Unten in der Ebene fließen Rhein und Donau flink und munter dahin...“, schrieb kein Geringerer als Sir Arthur Conan Doyle, Erfinder des bekannten Sherlock Homes. Er besuchte das damals berühmte humanistische Gymnasium Stella Matutina in Feldkirch. Wie er es allerdings geschafft hat, von Feldkirch aus den Bodensee und die Donau zu sehen, ist bis heute ein Rätsel geblieben.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Feldkirch vom 17. bis 19. Jahrhundert als Zentrum der Glockengießerei galt. Bis heute hat sich die Stadt seit dem 16. Jahrhundert ein nahezu unverändertes mittelalterliches Stadtbild mit Toren, Türmen und Laubengängen bewahrt. Sie steht unter Denkmalschutz. Einige Straßenzüge, das im 15. Jahrhundert erbaute Churertor, mehrere erhalten gebliebene Wehrtürme wie der Katzenturm sowie Reste der Stadtmauern zeugen von der einstigen Wehrhaftigkeit der Stadt. Und das Montforthaus und die modernen Ansätze beweisen, dass sich Historisches und Modernes wunderbar in Einklang bringen lassen, wenn die richtigen Leute am Werk sind.

Neben Laubengängen und verwinkelten Gassen finden sich in Feldkirch noch jede Menge kleiner Geschäfte zum Stöbern. Großer Wert wird auf Nachhaltigkeit und Handarbeit gelegt. Wie ein Gang zu Schuster Alessandro Santella in der Neustadt beweist. „Ich habe mich auf Reparaturen spezialisiert“, sagt er. Und es ist nicht zu übersehen: Die Kunden bringen Lieblingshandtaschen, Schuhe, aber auch Satteltaschen zum Reparieren vorbei. Spezialanfertigungen und das Eingehen auf Kundenwünsche ist für den Schuster ein Alltagsgeschäft. Eines, das er mag. Wohl mit ein Grund dafür, warum die Glocke an der Ladentür nicht stillsteht. Weil Feldkirch schon immer eine Grenzstadt war und nicht zuletzt deshalb auch früh zu Wohlstand kam, konnte alles, was das Leben schön macht, hier lange gedeihen. Und tut es immer noch.

Info: Weitere Bilder in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de