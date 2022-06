Eric Clapton lässt die Gitarre sprechen

Er sagt kaum ein Wort, lässt stattdessen seine Gitarre sprechen und triumphiert: Eric Clapton und seine ihn virtuos flankierenden Mitstreiter, Begleitband würde deren Können nicht gerecht werden, strotzen am Dienstag in der Stuttgarter Schleyerhalle nur so vor Spielfreude und setzen so ein eindrucksvolles musikalisches Statement. Das Publikum in der zwar vollen, aber nicht ganz ausverkauften Arena huldigt der Gitarren-Ikone zu Recht mit stehenden Ovationen.

Dass Eric Clapton auf der Gitarre einer der besten seines Fachs ist, darüber braucht man wahrlich kein Wort mehr zu verlieren. Entscheidender für das Gelingen eines Konzerts ist, ob der Meister gut aufgelegt ist und welche Setlist er für den Abend wählt. Um es vorweg zu nehmen: In Stuttgart passte beides. Obgleich man nicht sofort davon ausgehen konnte.

Im Halbdunkel schlendert der Meister inmitten seiner Gesellen behäbig auf die Bühne. Ist das Lustlosigkeit oder Coolness, fragt man sich ein wenig skeptisch. Doch schon bei den ersten Tönen des Openers „Pretending“ sind alle Zweifel verflogen. Mit Druck groovt die Combo exzellent durch den von Jerry Lynn Williams geschriebenen Rocksong, der 1989 auf dem Album „Journeyman“ von Clapton adaptiert wurde. Der Sound erreicht die Klasse der Musiker in diesem frühen Stadium des Konzerts leider nicht. Aber das sollte sich schnell zum Guten bessern, so dass das Konzert ein reiner Hörgenuss wird.

Die Lust am Spiel passt also. Nun musste nur noch die Setlist stimmen. Und auch hier gibt es nichts zu meckern. Natürlich vermisst man am Ende den ein oder anderen Klassiker, aber das ist bei einem solchen Fundus an Evergreens normal, und auch zu verschmerzen. Bei der Songauswahl hilft, dass Clapton anscheinend seinen Frieden mit den einstigen Streithanseln Jack Bruce und Ginger Baker gemacht hat. Gleich drei Songs aus deren Repertoire „White Room“, „Badge“ und „Cross Road Blues“ haben ihren Weg ins Programm gefunden.

Und als Überraschung des Abends erklingt auch eine Hommage an seinen langjährigen Weggefährten J. J. Cale. Normalerweise beschließt bei der laufenden Tour „Sunshine of your Love“, das wäre der vierte Song aus Cream-Zeiten gewesen, das reguläre Programm. Nicht so in Stuttgart. Clapton gibt Bassist Nathan East eine kurze Anweisung, woraufhin ein Bass-Intro eine druckvolle Version von „Cocaine“ einläutet.

Das absolute Glanzstück eines an Höhepunkten reichen Abends kommt schon früh. Nachdem Clapton seinem langjährigen Weggefährten Doyle Bramhall II bei den ersten drei Liedern die Gitarren-Soli weitgehend überlassen hat, katapultiert Clapton mit seinem virtuosen Saitenspiel bei „I shot the Sheriff“ das Niveau des musikalischen Vortrags ganz weit nach oben. Diese Version dürfte Bob Marley auf seiner Wolke Nummer neun sicher gefallen und dazu animiert haben, sich einen Joint zu gönnen und ein Tänzchen zu wagen. Am Ende geht der Wailers-Klassiker nahtlos in einen Cream-Klassiker über: „White Room“ schallt druckvoll aus den Boxen und erinnert an frühe Großtaten.

Wie üblich besteht der Mittelteil aus einem Akustik-Set. Der Sound ist jetzt grandios, so dass jeder Ton glasklar in das weite Rund dringt. Natürlich gehört „Layla“ zu diesem Zwischenspiel, das er tiefenentspannt serviert. Claptons Akustik-Version hat der elektrischen von Derek & The Dominos schon lange den Rang abgelaufen. Wer sollte auch bei einer elektrischen Variante Duane Allmann an der Slide-Gitarre ersetzen? Als Schlusspunkt des Akustik-Sets folgt das tieftraurige „Tears in Heaven“. Danach geht es mit viel Power auf die Zielgerade.

Der Vortrag ist ein klassisches Blues-Rock-Konzert mit viel Raum für Improvisationen. Der steht nicht nur dem Superstar Clapton, sondern auch seinen Mitstreitern zur Verfügung. Paul Carrack an der Orgel und Chris Stainton am Piano nutzen dies, um musikalische Ausrufezeichen zu setzen.

Schuster bleib bei deinen Leisten, dürfte sich Clapton im Vorfeld gesagt haben. Angesichts seiner obskuren Äußerungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vielleicht auch besser so. Außer ein paar „Thank you“ kommt ihm kein Wort über die Lippen. Nach der Zugabe ein kurzer Wink, dann dreht er sich um, und eilt von der Bühne. Ein bisschen feiern zusammen mit den Fans hätte er schon können. Auch das ist ein Zeichen von Wertschätzung.