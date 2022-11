Entspannt zur inneren Ruhe

Von Heidrun Lange

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Allgäu ist eine Gegend, in der sich die Natur noch richtig breit machen darf, um den Menschen ein wertvolles Geschenk zu geben: Die klare, frische Bergluft und einen wunderbaren Ausblick auf das Alpenpanorama. Der Kneippkurort Füssen und die Wissenschaftler der Ludwig-Maximilian-Universität München haben in den letzten Jahren erforscht, wie sich in dieser Landschaft die Schlafqualität verbessern lässt. Herausgekommen ist ein Programm zwischen Wasser, Bewegung, Ernährung und Heilpflanzen: „Gesunder Schlaf durch innere Ordnung“, nach den Lehren von Sebastian Kneipp.

Die Fürstbischöfe von Augsburg wussten, wie belebend und erfrischend ein Spaziergang durch die Wälder rund um Füssen sein kann. Sie wohnten im Sommer im Hohen Schloss, dass auf einem Hügel steht und wie eh und je über das Geschehen der Stadt und den angrenzenden Wald wacht. Damals ging es mit dem Pferd oder der Kutsche ins Grüne.

Barfuß durchs kalte Wasser

Mehr zum Thema Klima Den Winter vorhersagen? Das ist: kompliziert Mehr erfahren Klimawandel Die Waldwende muss jetzt vollzogen werden Mehr erfahren

Heute kommen die Gäste zum Radeln oder Wandern in der Natur und erproben die Kneipp-Regionen. Im Faulenbacher Tal glitzern zwischen Fichten und Buchen kleine Seen und ein Wasserbecken. Ganz im Kneipschen Sinne kann jeder durchs kalte Wasser laufen und anschließend barfuß über die Wiese gehen. Nach Mitter- und Obersee ist es nicht weit zum Alatsee. Für Fotoaufnahmen ist es die beste Gelegenheit. Denn es gibt Tage, da schillert das Wasser dunkelblau oder türkis.

Am Fuß der Alpen, in Hopfen am See, ist es fast wie in Italien. Der See ist einer der wärmsten im Alpenland. Cafés und Häuser, deren Balkone in voller Blütenpracht eingehüllt sind, säumen die Straße. In die Kneippsanatorien, Pensionen und die Fachklinik Enzensberg kommen Gäste, um sich nach der Kneippschen Lehre richtig zu erholen. Das ist gar nicht so schwer. Achtsamkeit gehört zum Programm.

Der Weg führt über einen Hügel empor in den Wald. Die Gästeführerin Ruth Wechner zeigt auf dem Terrainkurweg, wie der Gedankenkreisel ganz einfach gestoppt werden kann. Ob es die Hagebutten an einem Strauch sind, das Blättermeer des Ahorns oder der Nadelzweig einer Tanne, der tief genug hängt: Sie greift danach und erklärt, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal bewusster andere Geräusche wahr- nimmt. Ihr Rezept: „Es lohnt sich, einfach mal an einer Stelle stehen zu bleiben und achtsam um sich zu schauen.“ Durch die Bäume bricht Sonnenlicht und wirft goldene Flecken auf einen Baumstumpf. Dieser ist von sieben Moospflanzen eingedeckt, was auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist.

Auf einmal hört man, dass es im Wald wuselt, raschelt und knackt. In der Ferne klopft ein Buntspecht. „Der Wald ist ein Mikrokosmos, der erstaunliche Wunder birgt“, regt die Gästeführerin zum Nachdenken an. Er wirkt manchmal still und doch pulsiert das Leben, selbst im Winter. In den frühen Morgenstunden sind Fuchs, Reh und Hase im Wald unterwegs und hinterlassen ihre Spuren. Da kann man mit etwas Erfahrung allerhand ablesen: Wer war es? Ein Fuchs oder ein Eichhörnchen? Tierspuren verraten, ob das Tier schnell oder langsam unterwegs war. Wo ist es stehen geblieben und hat Zweige abgenagt?

Die Alpenwiese wird von mächtigen Bäumen eingerahmt. Aus der Ferne zeigt sich das Schloss Neuschwanstein, in dem König Ludwig II. viel Zeit verbrachte. Besonders der Herbst hatte ihn fasziniert. Er hatte so wie es heute viele tun, das Naturschauspiel gern beobachtet, wenn die Natur noch einmal alle ihre Kraft zusammen nimmt und die Blätter rot, braun und gelb leuchten.

Entspannungstechniken werden im Kneipp Sanatorium Möst vom Psychologen und Seminarleiter Sascha Maurer erklärt. Seine Tipps kommen aus eigener Erfahrung. „Aufgrund extremer Arbeitsbelastung, ständiger Dienstreisen und Erreichbarkeit war ich emotional völlig erschöpft, konnte nicht richtig schlafen und stand kurz vor einem Burnout.“ Er zog die Reißleine und änderte sein Leben. Rituale und Regelmäßigkeit beim zu Bett gehen hält er für sehr wichtig. „Lebe ich beispielsweise gegen meinen Chronotyp als Eule (Spättyp) oder Lerche (Frühtyp), überschreite ich meine Schlafzeit, komme ich aus dem Takt.“

Der Psychologe rät, zu überlegen wie lange man abends noch fern sieht oder am Computer arbeitet. Seiner Meinung nach solle man den Tag wirklich abschließen. Wut, Aggression und Ärger sollten vor der Tür des Schlafzimmers bleiben. Gedanken, die einen allerdings beschäftigen, kann man auf Papier nieder schreiben, aber in ein anderes Zimmer legen. Als Teufelskreis bezeichnet er, dass man automatisch nachts auf die Uhr schaut. Dann könne es passieren, dass die innere, wilde Affenbande, außer Rand und Band gerät und das Gedankenkarussell sich weiter drehe.

Nach einem anstrengenden Tag drei Runden durchs eisige Wasser wie ein Storch staksen, das garantiert eine wunderbare Nachtruhe, so Maurer.

Auch der Kneipp Bademeister und Hotelbesitzer Andreas Eggensberger ist in seinem Element. Auf einer kleinen Anhöhe ist er Therapeut im Bio-Familienhotel. Er hat die Kneippsche Idee wieder aufleben lassen und dabei herausgefunden, welchen Einfluss die Wassertherapie auf die subjektive Schlafqualität und auf das vegetative Nervensystem hat. Innerhalb seiner Masterarbeit untersuchte er die Wirksamkeit der Wasserheilkunde bei Schlafstörungen. Die dreiwöchige Studie genügte ihm nicht, er verlängerte diese auf drei Monate.

Im Biohotel ist heute alles moderner. Andreas Eggensberger massiert nicht wie zu Kneipps Zeiten mit einem Strahl aus der Gießkanne, sondern mittels eines dicken Schlauches die Arme oder Beine: Warm, kalt, warm und zum Schluss noch einmal richtig kalt, damit sich die Poren schließen.

Die Schlafhygiene analysierte er über Fragebögen. So wurde die vegetative Ausgangslage eines Probanden geprüft, indem er einen Fuß in kaltes Wasser stellte. Zwei Minuten bei wechselnden Temperaturen: Drei Minuten bei 16 Grad oder drei Minuten bei 18 Grad. Im Anschluss daran wird im Minutenabstand die Wiedererwärmung des Fußes ohne jegliche Bewegung gemessen. Das kann sehr schnell sein, aber bei Rauchern beispielsweise dauerte die Wiedererwärmung sehr lange, mitunter schon mal bis zu zwei Stunden.

In jedem der Zimmer der zertifizierten Gastgeber liegt eine Schlaffibel, die aufzeigt, wie man den Tag beenden sollte, so dass eine erholsame Ruhezeit beginnt. „Keine Deckenlampen mehr, nur sanftes Licht von unten. Smartphone aus dem Schlafzimmer, weil das blaue Bildschirmlicht dem Körper Tagesanbruch signalisiert.“