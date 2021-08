Entschleunigen auf dem Pilgerwanderweg

Schritt für Schritt mehr bei sich selbst ankommen und fernab von allen Verpflichtungen zurück zum Wesentlichen finden: Eine Pilgerwanderung ist auch eine Reise zu sich selbst – und führt dabei quer durch die schönsten Naturlandschaften. In Tirol laden vier große Pilgerwege zur Entschleunigung ein.

Der Weg ist das Ziel: Diese Erkenntnis gehört mit Sicherheit zu den wichtigsten Erkenntnissen des Pilgerns – ganz unabhängig davon, aus welchen Beweggründen man die Pilgerwanderung antritt. Wer zu Fuß unterwegs ist, hat Zeit, die eigenen Gedanken zu ordnen. Auf geschichtsträchtigen Pfaden und in der Natur gelingt es, innerlich zur Ruhe zu kommen, obwohl man ständig unterwegs ist. Und es ist eine spannende Gelegenheit, den eigenen Körper und seine Stärken kennenzulernen: Wie weit werden die Füße heute tragen?

Das Jakobskreuz am Tiroler Pillersee. © Langreiter

Ganz im Gegensatz zu den bekannten Pilgerzielen in Spanien sind Pilger in Tirol noch nicht so häufig anzutreffen. Deshalb dürfen sich Pilger hier auf wenig überlaufene Pfade und Ruhe freuen. Gleichzeitig bietet sich aber immer wieder Gelegenheit, entlang der Wege mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Und natürlich ist es vor allem die Landschaft, die eine Pilgerwanderung in und durch Tirol zu einem besonderen Erlebnis macht.

Der bekannteste Pilgerweg, der Jakobsweg, führt auch durch Tirol. Hier folgen Pilger dem historischen Weg (auch Via Tirolensis genannt) von Strub/Waidring durch das Inntal bis nach St. Christoph. Am Arlbergpass erreicht man auch den höchsten Punkt des gesamten Jakobsweges. Auf Forst- und Asphaltstraßen sowie Waldwegen legt man am Tiroler Jakobsweg 270 Kilometer zurück.

Der Marien-Weg Nr. 2 ist Teil eines grenzüberschreitenden „Euregio“-Projekts: Bestehende, historische Wege wurden dabei zu insgesamt sechs Rundwanderwegen verbunden. Seine Besonderheit: Entlang der Strecke finden sich zahlreiche Kapellen, Kirchen und Wallfahrtsorte, die alle mit der Mutter Gottes, der Heiligen Maria, in Verbindung stehen. Der Marien-Weg Nr. 2 führt auf 309 Kilometern von Marienbrunnen in Kufstein über Kössen bis Lofer und zurück nach Fieberbrunn, von dort aus nach St. Johann in Tirol bis nach Going.

Vorbei am markanten Wilden Kaiser verläuft der Weg bis nach Kramsach, weiter nach Bayrischzell und Kiefersfelden und zurück zum Ausgangspunkt in Kufstein. Dieser Pilgerweg ist technisch leicht zu bewältigen, erfordert aber gute Kondition.

Ein Küken unter den Pilgerwegen ist auch der Romediusweg: Er wurde 2014 ins Leben gerufen und beeindruckt mit hochalpiner Streckenführung, imposanter Landschaft, fantastischen Ausblicken und grenzenloser Freiheit. Der Weg verläuft vom Romedikirchl in Thaur bis zum italienischen Wallfahrtsort San Romedio im Nonstal/Trentino: Hier sind Pilger dem mittelalterlichen Volksheiligen und Eremiten Romedius auf der Spur. Unterwegs laden Wallfahrtsstätten wie Maria Waldrast zur besinnlichen Pause ein. Alpine Erfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und passende alpine Ausrüstung sind auf diesem Pilgerweg ein Muss, um Pässe und Joche sicher überwinden zu können. Insgesamt müssen am 180 Kilometer langen Romediusweg an die 10 000 Höhenmeter gemeistert werden.

In alpine Lagen führt auch der grenzüberschreitende Bergpilgerweg „Hoch & Heilig“ in Osttirol: Auf alten Pilgerpfaden verläuft die knapp 200 Kilometer lange Strecke von Lavant über Innichen in Südtirol bis nach Heiligenblut in Kärnten. Am Weg liegen Kapellen und Wallfahrtsorte, aber auch heilsame Kraftplätze in der Natur.

