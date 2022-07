Entdecken, staunen und Spaß haben

Der Sommer ist da – und endlich auch die Ferienzeit. Das Erzgebirge hält viele frische Reiseideen bereit: Egal ob Tagesausflug, Kurztrip oder Ferientage voller Sommerfrische – die Region bietet drinnen wie draußen jede Menge Spaß und einmalige Erlebnisse.

Auf insgesamt 140 Kilometern und 2750 Höhenmetern Bike-Abenteuer wartet das große Gefühl von unendlicher Freiheit auf der „Blockline“: Bis zu 15 kürzere Etappen oder drei spannende Runden (Loops) locken kleine und große Abenteurer auf eine Expedition in die wunderschöne Natur des Osterzgebirges. Das einzigartige Konzept der Blockline inmitten der ursprünglichen Natur macht die Strecke so charakteristisch. Eine wunderbare Gelegenheit, die Blockline zu entdecken, bieten die geführten Tourenwochenenden (Termine: 17. Juli, 13. und 14. August) und das Blockline-Weekend im Hotel „Goldener Stern“ in Frauenstein vom 5. bis 7. August. Ab dem 18. Juli gibt es neben dem Abenteuerpaket auch das Routenpaket. Dieses enthält eine exklusive Routenkarte mit Etappen, Loops und Wissenswertem entlang der Tour – erhältlich in den Tourist-Informationen entlang der Strecke sowie online unter www.blockline.bike

Das kleine Bergmännlein Tatock begibt sich auf spannende Abenteuer über Tage, besucht Städte und Orte im Erzgebirge und muss dabei allerlei Rätsel lösen. Die Geschichten rund um Tatocks Reisen sind bei Besuchen der Standorte Marienberg, Annaberg-Buchholz und Schneeberg auf der Locandy-App abrufbar. Der Standort Freiberg wird im August folgen. Die App ist kostenfrei im App Store oder Google Play für iOS und Android verfügbar. In den Ferien hat Tatock noch ein ganz besonderes Erlebnis im Gepäck: An jedem der Standorte gibt es kostbare Taler zum Sammeln. Nachdem der Erlebnisweg mittels App in der jeweiligen Stadt erkundet wurde, können die Taler, die in jeder Bergstadt etwas anders sind, in der Tourist-Information kostenfrei abgeholt werden. www.erzgebirge-tourismus.de/tatock

Was steht alles auf der Wiese? Und welche Kräuter und Pflanzen kann man eigentlich essen? Auf der vier Kilometer langen Wanderung durch Altenberg erfahren kleine und große Entdecker alles über die einheimischen Wildkräuter. Eine Voranmeldung ist erforderlich. www.altenberg.de

Erlebniswandertouren für die ganze Familie laden zum Spielen und Entdecken ein: Ideal für kleine und große Naturliebhaber. www.erzgebirge-tourismus.de/erlebniswandern

Die Erlebnisausstellung „Sterntaler“ in Schloss und Park Lichtenwalde zeigt 22 Märchen der Gebrüder Grimm, russische Märchen, Märchen aus 1001 Nacht und Märchen von Hans Christian Andersen. Zauberhafte, magisch-projizierte Märchen-Erlebniswelten laden zum Träumen ein. Mit Augmented Reality (AR) wird man selbst zum Star. 20 Sets für Fotos, Tiktoks, Reels und Stories stehen zum Ausprobieren bereit. An den Sterntaler-Days am 19. Juli und 3. August ist man seinen Lieblingsfiguren ganz nah. In einer Show mit Tanz und Gesang verzaubern sie das Publikum. Zur Erinnerung können einmalige Fotos und Autogramme mit nach Hause genommen werden. www.die-sehenswerten-drei.de/sterntaler

Zu Wellness und grenzenlosem Badespaß laden die Badegärten Eibenstock mit einer einzigarten Saunalandschaft und abwechslungsreichen Themenwelten sowie Sachsens größte Wasserwelt, das Erlebnisbad „Aqua Marien“ in Marienberg oder das Freizeitbad Greifensteine Geyer, ein. Die vielen Freibäder der Region sorgen zusätzlich für eine willkommene Abkühlung an warmen Sommertagen.

Entlang der Weißeritztalbahn findet am 17. Juli das Schmalspurbahnfestival statt. Rund um den Bahnhof Freital werden tolle Mitmach-Aktionen und verschiedene regionale Spezialitäten geboten. Auf der Strecke sind verschiedene Sonderzüge im Einsatz. Weitere Ferienangebote der Fichtelbergbahn und Weißeritztalbahn gibt es unter: www.sdg-bahn.de

Die App „Erzgebirge Erleben“ ist ein optimaler Wegbegleiter und bietet die Möglichkeit, eigene Touren selbst zu planen oder aus Tourenempfehlungen des Tourismusverbandes Erzgebirge zu wählen.