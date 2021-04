Nur alle zehn Jahre kann diese einzigartige Internationale Gartenbauausstellung besucht werden, die rund zwei Millionen Menschen aus dem In- und Ausland anzieht. Das Motto der Floriade Expo 2022, die vom 14. April bis 9. Oktober 2022 in Almere in der niederländischen Provinz Flevoland stattfindet, könnte kaum aktueller sein: Growing Green Cities – wie können Innenstädte attraktiver und grüner gestaltet werden? Die Floriade stellt kreative und nachhaltige Lösungen vor, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist ein Thema von großer Brisanz, denn bis zum Jahr 2050 werden nach einer Prognose der Vereinten Nationen etwa 68 Prozent der Weltbevölkerung auf nur zwei Prozent der Erdoberfläche in Städten leben.

Zukunftsthemen

Die Floriade teilt das komplexe Thema in vier Kategorien auf: Zum einen geht es darum, Städte zu begrünen, indem mehr Grünflächen gewonnen werden – auch an Orten, an denen man dies bisher vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Ein weiterer Komplex ist die Versorgung der Stadtbewohner. Die Nahrungsmittelproduktion wird sich künftig nicht mehr nur auf den ländlichen Raum konzentrieren – vielmehr wird die urbane Landwirtschaft ihren Teil dazu beitragen. Der dritte Punkt ist eine intelligente und nachhaltige Energieversorgung für die Städte. Die Floriade möchte Besuchern dazu neue Wege zur Erzeugung, Speicherung und Einsparung von Energie aufzeigen. Viertens sollen die Innenstädte gesünder werden: Dazu begibt sich die Floriade Expo 2022 auf die Suche nach sauberer Luft, sauberem Wasser und sauberem Boden. Städter sollen sich in ihrer Lebenswelt körperlich und geistig fit fühlen.

60 Hektar Fläche

Auf insgesamt 60 Hektar Fläche finden die Besucher inspirierende Gärten, Konferenzen, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Erlebnis-Verkostungen, Kunst und Kultur abwechseln.

Zu den besonderen Highlights gehört das Arboretum. Dabei handelt es sich um eine alphabetisch geordnete Baum- und Pflanzenenzyklopädie, die die Besucher zu Fuß durchwandern können und die nach Abschluss der Floriade Expo Teil des neuen Stadtteils „Hortus“ der Stadt Almere sein wird. nbtc

