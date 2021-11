Ein Virtuose der leisen Töne

Fast jeder hierzulande kennt den Fernseh-Moderator Wieland Backes, bekannt geworden durch den legendären Talk-Dauerbrenner des SWR „Nachtcafé“ und – noch bis vor kurzem – die gleichermaßen erfolgreiche Sendung „Ich trage einen großen Namen“, vielen Älteren schließlich noch als langjähriger Leiter der „Abendschau“ des SDR in Erinnerung.

Auch beim Kunstverein Tauberbischofsheim war das mittlerweile 75-jährige TV-Urgestein schon mehrfach zu Gast – jüngst mit seiner neu erschienenen Autobiografie „Ich war ein schüchternes Kind vom Lande“, woraus er – geleitet und unterstützt von Co-Moderator Martin Hoffmann – plauderte und Abschnitte vorlas: Mit Erinnerungen, Bildern und Episoden aus einem deutschen Leben der Nachkriegszeit, das in vielem beispielhaft für die Schicksale und den Werdegang seiner Generation stehen kann.

Wo er hinkommt – so auch im gut besuchten „Engelsaal“ – fliegen Backes die Sympathien seines Publikums zu, und dies hat sicherlich nicht zum wenigsten damit zu tun, dass er ungeachtet seines Erfolgs persönlich bescheiden geblieben ist. Mehr noch – gerade in seiner Zurückgenommenheit, dem Hintanstellen des eigenen Ego, lag sicher ein Geheimnis des ungewöhnlichen Erfolgs, der eine Sendung wie das „Nachtcafé“ nach wenig vielversprechendem Beginn länger als ein Vierteljahrhundert lang am Laufen hielt – als echtes Phänomen in der immer schnelllebigeren Medienzeit.

Die behutsame Sensibilität und Empathie des Moderators, einem Virtuosen der leisen Töne, taten ein Übriges dazu, dass er Menschen um sich versammelte und zum Reden brachte, die sich sonst mit niemand anderem eingelassen hätten.

An diesem Leseabend im „Engelsaal“ stand nun ausnahmsweise der Moderator selbst im Mittelpunkt und mit einer solchen Lebensleistung im Hintergrund hatte er auch ein Anrecht darauf. Das „Flüchtlingskind“, dessen Eltern beide Lehrer, Rumäniendeutsche, zu Kriegsende aus dem Banat vertrieben wurden, jüngstes von sechs Kindern, nach Umwegen schließlich bei Backnang gelandet, hatte in der Nachkriegszeit in ländlich fremder Umgebung einiges auszustehen. Ein rechter Schwabe ist er nach eigenem Bekunden nie geworden, blieb ein Außenseiter in der Dorfgemeinschaft, lange in recht armseligen und beengten Verhältnissen lebend und sich mit Hilfe von Karl May und frühen Theaterversuchen eine eigene Welt schaffend. In den 60-er Jahren dann die ersten Gehversuche als Filmemacher, ein solides Studium der Chemie und Geografie, auch mit abschließender Promotion, in den 70-ern diverse Dokumentationen, unter anderem über soziale und politische Themen wie etwa die Hausbesetzerszene im damaligen Westberlin, und endlich der Wechsel „vor“ die Kamera, bis dann Fasnacht 1987 auf Schloss Favorite Ludwigsburg der erste „Nachtcafé“-Termin stieg – auf einem Sendeplatz kurz vor Mitternacht. Der Rest ist, wie man so sagt, Fernsehgeschichte... Vor nun acht Jahren wurde bei Wieland Backes die „Parkinson“-Krankheit diagnostiziert.

Er behielt die Hiobsbotschaft zunächst für sich, wollte als Person des öffentlichen Lebens nicht zum Objekt einer zudringlichen Kranken-Neugier werden. Jetzt, mit Mitte 70, scheint ihm doch der rechte Zeitpunkt gekommen, sein Leiden öffentlich zu machen. Bei seinem Auftritt beim Kunstverein war nur wenig davon zu spüren, er hat sich nach eigenen Worten darin eingerichtet, und man wünscht ihm von Herzen, dass ihm auch unter diesen Umständen noch viele lebenswerte Jahre vergönnt sind.