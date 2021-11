Ein Krimi um eine Schellack-Platte

Nach dem Tanztheater „fear.less“ gibt es bei den Freilichtspielen noch eine Uraufführung im „Neuen Globe“-Theater in Schwäbisch Hall: ein Mini-Musical von Tom van Hasselt.

„Mini“ führt ein wenig in die Irre, eigentlich ist „Bühnenschwestern oder Das Geheimnis der Schellackplatte“ ein großes Musical in kleiner Starbesetzung: zwei Sängerinnen (in Personalunion Tänzerinnen und Schauspielerinnen) und ein Mann am Flügel.

Nini Stadlmann und Franziska Becker hat Tom von Hasselt ein Musical gewidmet, im Neuen Globe ist es am 19. und 20. November um 19.30 Uhr zu sehen. Kira und Luna sind Zwillingsschwestern. Während Kira den Broadway und die Show liebt, arbeitet Luna als Dramaturgin am Staatstheater und hält das Abendland für gefährdet durch den seichten Quatsch, den ihre Schwester macht. Doch nun kommt durch einen familiären Todesfall ans Licht, dass es einen unbekannten Großvater gab, der in den 20-er Jahren Lieder geschrieben hat und dann vergessen wurde. So müssen die beiden Rampen-Kontrahentinnen wohl oder übel die eigene Familiengeschichte und damit auch deutsche Kultur- und Theatergeschichte aufarbeiten. Franziska Becker und Nini Stadlmann verkörpern unter gelegentlicher Mithilfe ihres Pianisten und einer Stimme aus dem Off bis zu neun Personen aus drei Jahrhunderten und geben ungefähr alles zum Besten was man musikalisch auf der Bühne machen kann: Broadway-Nummern, satirische Chansons, rockige Anti-Kommerz-Songs, Neue-Musik-Performances, Schlager und die Operette.

Ein Krimi mit einer geheimnisvollen Schellack-Platte und einigen überraschenden dramaturgischen Twists. Regie führt Brian Bell. Karten unter: www.freilichtspiele-hall.de oder bei der Tourist Information Schwäbisch Hall, Telefon 0791/751-600.

