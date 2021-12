Durchatmen und über den Wintererlebnispfad spazieren

Nicht nur die Hauptinsel ist eine Attraktion, auch Helgolands Nebeninsel, die Düne, ist ein lohnendes Ausflugsziel: 130 000 Quadratmeter feinster Sand, verteilt auf mehrere Strände, erwarten den Besucher. Daneben winken Panoramaweg, Leuchtturm, Flugplatz, Minigolfplatz, mehrere Aussichtspunkte und die imposanten Kegelrobben. All diese Eindrücke wurden vom Verein Jordsand und Dünenchef Michael Janßen samt Team zu einem „Wintererlebnispfad“ verdichtet. Dieser führt ab dem Anleger der Dünenfähre einmal rund um das 1000 mal 700 Meter messende Eiland – seine Wegführung entlang der Dünen ermöglicht es, trotz Kegelrobbenwurfsaison einen ausgedehnten Winterspaziergang zu machen, der einen so richtig durchatmen lässt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Helgoland heißt die Insel, die atmet. Umgeben vom Meer und einer Luft, die äußerst jod- und sauerstoffhaltig ist, trägt jeder Atemzug dazu bei, die Immunabwehr zu stärken. „Ein Spaziergang auf den vorgesehenen Wegen entlang der Dünen ist im Winter ein ganz besonderes Erlebnis“, schwärmt Dünenchef Michael Janßen. Seit er 1993 von der Marine auf die Nordseeinsel versetzt wurde, ist die Düne sein Lieblingsplatz. „Wir wollen, dass sich hier alle wohlfühlen – Menschen, Tiere und Pflanzen“, so der gebürtige Wilhelmshavener. Um die Robben während der Wurfzeit nicht zu stören, weist der Wintererlebnispfad die besten Wege rund um die Düne aus.

Im Robbenkindergarten

Der Fähranleger ist der perfekte Ausgangspunkt für die Winterwanderung. Von hier geht es Richtung Südstrand, wo bereits erste Robben und der Leuchtturm zu sehen sind. In einer Linkskurve führt der Weg zum Aussichtshügel Johnnys Hill, der einen tollen Ausblick über die Dünenlandschaft gewährt. Weiter geht es am Flughafen vorbei zum nordöstlichsten Punkt der Düne, an dem sich die Kegelrobben gut aus Bodennähe beobachten lassen – immer mit der erforderlichen Distanz und am besten per Fernglas, denn die Strände sind aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Zurück geht es über den Dünenkamm auf dem Panoramaweg: Er gibt den Blick frei auf den Nordstrand, der aufgrund der zahlreichen Robbenbabys zu dieser Zeit den größten „Kindergarten der Nordsee“ darstellt. Mit etwas Glück finden sogar ein paar aufregende Bullenkämpfe statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kegelrobben besuchen

Die Route endet am Anlegergebäude – hier können die Besucher sich im neu gestalteten Showroom über Deutschlands größtes Raubtier, die Kegelrobbe, informieren oder ein wenig aufwärmen, bis die nächste Dünenfähre kommt. Sie verkehrt bis zum 31. Dezember von 8 bis 16 Uhr zwischen Hauptinsel und Düne – Wind und Wetter vorbehalten. Gäste müssen die Fähre ab Cuxhaven nutzen https://www.cassen-eils.de. Der Halunder Jet ab Hamburg/Cuxhaven und die Fähre ab Büsum nehmen ihren Betrieb im Frühjahr wieder auf. Zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten vom Wellnesshotel über die Ferienwohnung bis zur familiär geführten Pension finden sich unter: https://www.helgoland.de/unterkuenfte/