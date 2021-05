Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt

Kreta ist rund um Chania am schönsten – finden zumindest die Kreter. Sicherlich hat die Mittelmeer-Insel viele schöne Ecken, aber die frühere Hauptstadt verströmt schon ein besonderes Flair. Verwinkelte Gassen in der Altstadt, die den Atem der Geschichte haucht, laden zum Bummeln ein. Unter den großen Bäumen auf dem Platz sitzen alte Männer im Schatten, spielen Backgammon oder trinken Kaffee. Durch das jüdische, türkische oder christliche Viertel gelangt man zur historischen Bucht mit dem Leuchtturm an der Hafeneinfahrt. Vor den kleinen Tavernen lässt sich wunderbar die Sonne genießen. Rund 300 Tage scheint sie im Jahr.

AdUnit urban-intext1

Chania ist ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. Spuren von Osmanen, Venezianern und Ägyptern finden sich im Stadtgebiet zuhauf. Kirchen wurden zu Moscheen und wieder zu Kirchen – wie die St. Nikolaus-Kirche. Sie hat als einziges Gotteshaus Griechenlands ein Minarett und einen Glockenturm. Wer in die Tiefe geht, trifft auf Reste der minoischen Kultur, zur Zeit des Palastes von Knossos, wie wir sie aus Homers Erzählungen kennen. Darauf wurde in den folgenden Jahrhunderten das heutige Chania errichtet – von 1841 bis 1971 sogar Hauptstadt von Kreta. Bei Ausgrabungen und beim Bau von Häusern werden immer wieder historische Gebäude, Straßen und Plätze freigelegt. Doch nicht alles kann als begehbares Museum erhalten bleiben.

Einen Abstecher wert ist die Markthalle im Zentrum der Stadt mit ihren vier Seiten. Es riecht nach aromatischem Käse, frisch gefangenem Fisch und unzähligen Kräutern, darunter auch der griechische Bergtee Malotira, dessen Pflanze nur auf Kreta wächst. Orangen, Kaki und Trauben, Tomaten, Kartoffeln und Salat: Der wöchentliche Obst- und Gemüsemarkt ist ebenfalls eine wahre Augenweide. Frisch ist die Ware der Bauern, die hier ihre Sachen feilbieten. Und natürlich darf Olivenöl nicht fehlen. Das kretische soll besonders schmackhaft sein. Zumindest behaupten das die Bürger von Chania. Und die sollten es wissen, schließlich gibt es im Umland gleich mehrere Ölmühlen.

Wenn im Herbst die Oliven geerntet werden, packt die ganze Familie mit an. Die kleinen Früchte werden von den Zweigen gerüttelt, mal mechanisch, mal auch mit elektrischer Unterstützung. Netze unter den einzelnen Bäumen sollen die Arbeit erleichtern. In Kisten und Säcken wird die Ernte schließlich verstaut und wandert in die Ölmühle. „Aus 100 Kilogramm Oliven bekommen wir etwa 20 Liter Öl“, erzählt Valaridis Nouvaris von der Ölmühle. 5000 bis 6000 Tonnen werden pro Saison verarbeitet, hauptsächlich für die Bauern in der Region.

AdUnit urban-intext2

4500 Ölbauern

Rund 4500 Ölbauern gibt es noch auf der Insel, die hauptsächlich für den Eigenbedarf anbauen. Wer sich fragt, was der Unterschied zwischen grünen und schwarzen Oliven ist, erhält ein Lächeln – und eine Antwort. „Grüne Oliven sind noch nicht reif. Im Öl sorgen sie für die bittere Note.“ Je ausgereifter die Früchte seien, desto harmonischer werde der Geschmack. Mit den Ölbäumen muss man Geduld haben. Erst nach 15 Jahren kann man ernten. Dann aber hat man lange etwas davon. Der mächtigen Stamm direkt vor der Ölmühle trotzt seit 1500 Jahren Stürmen und Kriegen.

Bei Julien Andras, der ehemaligen Yoga-Lehrerin aus Seattle, und Giannis Bouleros dreht sich auf „The Olive Farm“ auch vieles ums Öl. Die beiden produzieren ihr eigenes Olivenöl, das sie nicht nur zum Kochen verwenden. Auf ihrem weitläufigen Bauernhof im Örtchen Litsarda, in den Bergen im Hinterland von Chania, gedeiht unter der warmen kretischen Sonne alles, was man zum Leben braucht: Obst, Gemüse und Kräuter kommen immer frisch auf den Tisch. Das Leben spielt sich draußen ab. Von der weitläufigen Terrasse schweift der Blick über diese fruchtbare kleine Oase, bleibt am blauen Lavendel und am Kräuterbeet mit Rosmarin und Thymian hängen. Dass die Amerikanerin Julien Andres hier nicht mehr weg will, kann man beim Anblick dieser ursprünglichen Natur gut verstehen. Die beiden führen Besucher und Schulklassen nicht nur mit großer Begeisterung durch ihr herrliches Naturrefugium, das von Hühnern, Enten und jeder Menge Katzen bevölkert wird. Bei Workshops geben sie einen interessanten Einblick in die kretische Küche – vom schnellen Frischkäse, der mit Kräutern gewürzt wird, bis zum Eintopf mit viel Gemüse und Kartoffeln aus dem eigenen Boden. „Wir kochen mit dem, was der Boden hergibt“, sagen die beiden und leben ihren Traum.

AdUnit urban-intext3

Hoch über der Hafenstadt Chania in den „Weißen Bergen“ leben die Schäfer. Einsam wie früher oder ganz modern – morgens mit dem Jeep hoch und abends nach dem Melken wieder runter. Denn gemolken wird nach wie vor traditionell und per Hand, erzählt Jan Bachem. Der Deutsche lebt seit zehn Jahren auf der Insel und hat in eine kretische Großfamilie eingeheiratet. In guten Zeiten ist er täglich mit Touristen im Bergland unterwegs (www.unchartedescapes.com). Durch Corona kämen aber kaum noch Besucher, so der 45-Jährige.

AdUnit urban-intext4

Mitato auf der Schäferalm

Bachem ist mehr als nur „der Fahrer“, der gekonnt durch die Haarnadelkurven manövriert. Er ist gleichzeitig auch Fremdenführer und bringt den Touristen die Gepflogenheiten seiner Wahlheimat nahe. Etwa, dass die Kreter eigentlich Selbstversorger sind. „Jeder hat etwas, das er mit anderen teilt – ob Wein, Obst, Gemüse oder Öl“, sagt Bachem. Und natürlich Käse: Der wird traditionell auf der Schäferalm, dem „Mitato“, hergestellt – ohne Strom und fließend Wasser. Per Hand gemolken, muss die Milch rasch verarbeitet werden. „Hier wird Käse gemacht wie vor 1000 Jahren“, schwärmt er vom Misithra, der sich nur wenige Tage hält. Anders als der Graviera, der dem italienischen Hartkäse Parmesan ähnelt. Im April starten die Schäfer in die Sommersaison auf den Bergen unterhalb des Pahnes, mit 2453 Meter der höchste Gipfel der Weißen Berge, der Lefka Ori. Im September werden die Tiere wieder nach unten gebracht. Das Massiv im Westen Kretas ist mit seiner Bergwüste übrigens ein interessantes Wandergebiet. Doch die meisten zieht es nach einem Kurzbesuch an die schönen Strände des Mittelmeers.