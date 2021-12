Die Aussicht von Kommissar Montalbano

Eine Insel voller Farben und ein Kommissar, der in den Orten Punta Secca, Modica, Scicli und Ragusa Ibla weltbekannt ist. Bei einem „Montalbano-Menü“ gibt es eine atemberaubende Aussicht auf das leuchtende Meer. Jetzt in der Winterzeit kommen die Gäste wegen der freundlichen Menschen, der guten Küche und einfach nur zum Entspannen. Denn in Punta Secca ist der Alltag noch „echt“ italienisch.

„Sie haben die Romane von Andrea Camillerie nicht gelesen, die Filme nicht gesehen?“ Der Mann am Tresen ist etwas enttäuscht. Doch dann winkt er ab, wischt mit dem Lappen über den Tisch und sagt: „Ist alles nicht so wild, gehen sie durch Punta Secca und kommen sie heute Abend zum Monalbano-Menü. Es gibt frische Fischgerichte oder Pasta mit Sardellen. Wir kochen die Speisen, die der Commissario gern aß, wenn er hier zu Besuch war.“ Rund um den Küstenverteidigungsturm Torre Sgalabri, den der Adlige Giovanni Cosimo Bellomo im 16. Jahrhundert zur Verteidigung des Hafens errichtete, sind kleine Bars auch in den Wintermonaten geöffnet. Ein typisches Dorf, mit wenig Trubel, viel Natur und einem weichen und weißen sandigen Strand.

Lange Zeit war Punta Secca ein unbekannter Ort, bis der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri die Abenteuer seines Protagonisten, Commissario Salvo Montalbano, ins Leben rief. Ein literarischer Held, der Millionen Leser erobert und Filmfreunde mit vielen Episoden vor die Leinwand lockt. Direkt am Meer steht das Haus Montalbanos und seine berühmte Terrasse mit Blick auf den Strand. Hier ist der Commissario in die Wellen gesprungen. Die Sizilianer und die Gäste, die aus aller Welt kommen, stehen direkt am Meer vor seinem Balkon und machen Selfies. Sogar Brautpaare aus aller Welt lassen sich hier fotografieren.

Drehkulissen

Nach dem Sonnenuntergang wird es im Ort besonders romantisch. Auf dem Meer blinken Lichter. Die Fischer sind mit ihren Booten zum Fischen hinaus gefahren. Denn zu dieser Zeit verlassen Oktopusse, Kalmare und Meerbarben für die Futtersuche ihre Verstecke. Auf der Terrasse des Pappappero sieht man die funkelnden Lampen der Boote. Im Restaurant ist es literarisch. Auf der Speisekarte sind die Menüs aufgelistet und mit Camilleris Textpassagen aus seinen Romanen versehen. Für die Szenen ästhetisch perfekt, entschieden die Filmemacher nach ihrem ersten Besuch. Die Einheimischen allerdings gehen nicht wegen des Commissarios ins Restaurant. Sie kommen wegen der Pizza und treffen sich nebenan im „Rosengarten“. Zwei Pizzabäcker belegen die Teigvariationen mit Tomaten und Käse und schieben sie in den traditionellen Steinofen. Doch ganz ohne Montalbano geht es nicht. Über dem Tresen hängt ein großes Foto des Schauspielers, der hier ebenfalls gern Gast war.

Will man in die Fußstapfen des Commissarios treten, sind die Orte Modica, Scicli, Ragusa Ibla und Comiso, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, für einen Ausflug ideal. 15 Kilometer von der Stadt Ragusa entfernt steht die mächtige Festung Donnafugata aus dem späten 19. Jahrhundert. Auf der Terrasse und in dem acht Hektar großen Garten wurden im Labyrinth zwischen den exotischen Pflanzen und künstlichen Grotten einige Filmszenen gedreht. Bis zur mittelalterlichen Stadt Ragusa Ibla geht es an Olivenbäumen, Johannisbrotbäumen und bewaldeten Hügeln vorbei. Sobald es einen freien Blick gibt, fühlt man sich um hunderte von Jahren zurückversetzt. Häuser würfeln sich den Hang hinauf, dazwischen steile Treppen, über eine Mauer hängen quietschgelbe Zitronen. Ab und an ragt eine Kirchenspitze in die Höhe. 50 Kirchen soll es geben. Durch die schmalen Gassen läuft man auf bucklig gepflasterten Steinen, die noch aus jener Zeit stammen.

Barocke Baukunst

Doch die barocke Baukunst ist überall. In den Kirchen, auf den kleinen Plätzen und Gassen. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1693, das Ost- und Südostsizilien traf, und ganze Städte zerstörte, haben die Künstler aus dem 18. Jahrhundert im Auftrag der Aristokraten sich diesem neuen Baustil gewidmet. Der Dom ist sicherlich das schönste Denkmal in Ragusa Ibla. Direkt daneben steht der Palazzo Arezzo di Trifiletti aus dem 17. Jahrhundert, der einer Adelsfamilie aus Ragusa gehörte. Damals zogen es die Adligen vor, in den Hügeln zu bleiben, um in der Landschaft den heißen sizilianischen Sommern zu entkommen. Heute kommen die Touristen, um die barocken Kunstwerke zu bewundern. Und natürlich wegen des Commissarios. Wer die Romane und Filme kennt, wird die Kapuzinerbrücke, den Postplatz und den Volksplatz sofort erkennen. Enge Gassen führen zur Piazza, wo die Polizeistation des fiktiven Ortes Vigata steht. Perfekt wäre es, würde der Commissario aus dem Gebäude kommen.

Von Ragusa Ibla aus ist es nicht weit bis nach Modica, ebenfalls eine barocke Stadt, die nach dem Erdbeben vollständig wieder aufgebaut wurde. Hier wartet in der Filmszene Montalbano auf die Ankunft des Busses mit seiner Livia, während er die Treppe der Kirche St. Giorgio inmitten einer Verfolgungsjagd bewundert. Nur zehn Kilometer von Modica entfernt liegt Scicli. Rund um die Piazza Italia und entlang der Via Mormino Penna, wo sich ein barocker Palazzo an den nächsten reiht, wurden ebenfalls Montalbano- Filmszenen gedreht.

Verlässt man die Orte wird es wieder ruhig. Nahe Ragusa lädt das Naturschutzgebiet Riserva Naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio zu erholsamen Wanderungen ein. Durch die Dörfer fahren die Gemüsehändler mit ihren Dreirädern und verkaufen von der Ladefläche Tomaten, die unter der italienischen Sonne voll ausgereift sind.

Im Badeort Marina di Ragusa war Conmissario Montalbano nicht. Es gibt einen Yachthafen mit 800 Liegeplätzen und ein quirliges Zentrum mit Bars und Restaurants. Hier kann man allerdings Ausflüge zu den Schauplätzen des Commissarios buchen. An der Uferzone stehen Villen, Ferienhäuser und Hotels. Vom alten Fischerdorf steht noch der Turm Torre Cabrera aus dem 16. Jahrhundert mit den Grundmauern, der sich an der Südseite der Piazza Duca degli Abruzzi befindet und auf die Promenade Andrea Doria blickt. Im Norden erhebt sich die Kirche Santa Maria di Portosalvo aus den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Am schönsten ist es am Meer, das leicht vor sich hinplätschernde, unbesorgte Leben zu betrachten und einen Montalbano-Krimi zu lesen.