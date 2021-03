Der majestätisch große Riese ragt in die Höhe. Mit seinen 3718 Metern Höhe ist Pico del Teide nicht nur der höchste Gipfel der Kanarischen Inseln, sondern ganz Spaniens. Von unten kann man seine Launen beobachten. Mal zerrt er sich Wolken über den Gipfel, die er Sekunden später wieder zerreißt. Dann kann es auf einmal heftig regnen. Denn trotz Saharanähe bringt der Nordost-Passat Regenwolken, die am Berg hängenbleiben. Kurze Zeit später zeigt sich der Teide im Sonnenlicht in voller Pracht.

Auf der Insel gibt es viel Wind und Sonne. Das raue Klima nutzt die Inselregierung und setzt seit Jahren auf sanften, umweltbewussten Qualitätstourismus. Der Energiebedarf wird aus erneuerbaren Quellen bezogen. Und das mit Erfolg. Jetzt gibt es Urlaub im Öko Dorf.

Humboldt-Pinguine tummeln sich neben Königs- oder Felsen-Pinguinen. Für jede Art werden die passenden Bedingungen geschaffen, die meisten von ihnen mögen es aber eiskalt. Zwölf Tonnen Schnee rieseln auf die Felslandschaft herab bei einer Lufttemperatur von Null Grad und einer Wassertemperatur von sieben Grad Celsius. Wenn die Besucher auf dem Laufband an dem antarktischen Schauspiel vorbei gleiten, dann können sie die kleinen Kerle beobachten, die aufrecht gehen, Federn haben wie Vögel, und Flossen wie Fische.

Tierpark und Artenschutz

Die Stars des Tierparks fühlen sich pudelwohl. Im Loro Park ist die Antarktis auf fast 4000 Quadratmetern perfekt inszeniert. Wie das umweltgerecht funktioniert? Ein „großer Kühlschrank“ sorgt für die richtige Temperatur und wird aus Solarzellen gespeist. Durch ein aufwendiges Filtersystem wird das Wasser kontinuierlich auf sieben Grad gehalten und bleibt klar und sauber. So ist es auch im Aquarium, wo Haie über die Köpfe der Besucher hinweg ziehen und am Boden eine Meeresschildkröte ihre Runden dreht.

Einst als Papageienpark gegründet, kamen und kommen immer neue Attraktionen dazu. Die „Katandra Treetops“, eine 30 Meter hohe Voliere mit über 3000 Kubikmetern Innenraum, wurde 2009 eröffnet. Lories und Kakadus fliegen wie in der Natur frei umher. Auf Hängebrücken kann der Besucher dem Gesang der Vögel in den Baumkronen lauschen. Das Konzept stammt vom deutschen Biologen Matthias Reinschmidt. Zehn Prozent der Eintrittsgelder des Loro Parque fließen in Artenschutzprojekte

Trotz der vielen Sehenswürdigkeiten, die die größte der kanarischen Inseln gerade im Norden zu bieten hat, zieht es die meisten Urlauber in den Süden. Es ist fünf Grad wärmer an den dunkelsandigen Stränden rund um die berühmte Playa de las Américas. Wissenschaftler kommen allerdings wegen der längeren Sonnenstunden und der klaren Luft. Nirgendwo soll es einen schöneren Blick zu den Sternen geben. Und kaum ein Platz auf den Kanarischen Inseln ist so gut geeignet, um den Geheimnissen der Sonne nachzuspüren.

Die geringe Lichtbeeinflussung durch Städte sind der Grund, warum hier oben in 2500 Meter Höhe die Sternwarte mit dem größten Sonnenteleskop „Gregor“ im Jahr 2012 in Betrieb ging. Mit der neuen Optik des Teleskops könnten die Wissenschaftler Magnetfelder, Turbulenzen, Sonneneruptionen und Sonnenflecken detailliert untersuchen. „Erste Bilder, die im Juli 2020 aufgenommen wurden, zeigen erstaunliche Details der Sonnenfleckenentwicklung und komplizierter Strukturen im Solarplasma“, verbuchen die Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Sonnenphysik aus Freiburg als einen weiteren Erfolg.

Windenergie und CO2-neutral

Die windige Südostküste Teneriffas ist allerdings auch der perfekte Standort, um die natürliche Windgewalt einzufangen und in für Menschen nutzbare Energie umzuwandeln. Schon von weitem sieht man die riesigen Rotorblätter gigantisch in die Höhe ragen. Mitten in einer zerklüfteten Vulkanlandschaft in der Gemeinde Granadilla gibt es ein komplett CO2 emissionsfreie Dorf. Es wurde durch die ökologischen Grundsätze des ITER Technology Park Granadilla entwickelt. „Es hat sich gelohnt auf erneuerbare Energien zu setzen,“ sagt der ehemalige Inselpräsident Ricardo Melchior, Mitinitiator des Projektes. Wissenschaftler vom spanischen Institut ITER und er forschen seit über 20 Jahren mitten in einem Hightech-Areal in der Gemeinde für die Zukunft Teneriffas. 25 unterschiedliche Appartement Häuser mit direktem Zugang zum Meer, alle Ergebnis eines weltweiten Architektenwettbewerbs, können begutachtet und gemietet werden. Manche ragen nur kurz aus der Erdoberfläche, die Dächer sind mit Gras bewachsen. „Die Steine der Häuser und die Erde bieten einen guten Temperaturspeicher, der tagsüber kühlt und Wärme aufnimmt und sie nachts wieder abstrahlt. Eine gut geplante Durchlüftung sorgt für angenehmes Raumklima“, erklärt ITER-Sprecherin Miren Iriarte.

Licht einfangen

Andere Häuser stehen auf einem Hügel. Die Fensterfront muss soviel wie möglich Sonne, Wärme und Licht einfangen. Hier muss mehr auf Kühlung als auf Heizung geachtet werden. Ein kleiner Bach, der sich durch das Hausinnere schlängelt, soll für angenehme Luftfeuchtigkeit sorgen. Im 500 Quadratmeter großen Garten wächst vorzugsweise Endemisches. Essen und Trinken wird wöchentlich direkt vom Öko-Bauern, aber auch aus dem Supermarkt im nahen Ort geliefert.

Das Dorf soll nicht nur als Vorzeigeprojekt dienen, sondern auch für Veranstaltungen und Incentives genutzt werden. Wer sich nur einen allgemeinen Überblick im Dorf verschaffen möchte, der hat die Gelegenheit zu einer Besichtigung im ITER, dem Institut der Zukunftstechnologie.

Nur wenige Minuten zu Fuß, dann ist man am Sandstrand fast allein, wo der Wind ab und zu ein paar Spritzer Gischt ins Gesicht weht. Aufs Meer schauen wird nicht langweilig. Hat man nämlich den richtigen Zeitpunkt erwischt, kommen Delfine in die Nähe der Küste. Sie schießen pfeilschnell durchs Wasser und können bis zu sieben Meter hoch springen. Während einer Bootstour mit lokalen Führern, die ihr Revier genau kennen, ist die Chance am größten, Orcas oder Schwertwale in freier Wildbahn zu sehen. Ein Fernglas sollte man dabei haben. Denn nur so sieht man die kräftigen Schwanzschläge, die diese Tiere vorwärtstreiben. Auf wilde Verfolgungsjagden wird verzichtet, auf streicheln und füttern ebenfalls.