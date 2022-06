Das Land des Wassers

Im Nordosten Polens findet man die perfekte Kombination aus Seen und Meer. Erst zu Fuß um und im Kanu über die Seen Masurens und dann an die Ostsee zu den langen Stränden und riesigen Wanderdünen im Slowinzischen Nationalpark.

Der 1934 dort geborene Schriftsteller Arno Surminski hat die Masuren einst als ein „von Gott mit sanfter Hand geschaffenes Land ohne Eile, das gerne die Zeit verschläft“ bezeichnet. Geschrieben hat er das 1991 in seinem Erzählband „Die Reise nach Nikolaiken“. Das ist zwar schon mehr als 30 Jahre her, doch im Wesentlichen trifft das auch heute noch zu.

Masuren ist eine Region des Wassers, mit mehr als 3000 Seen und unzähligen Bächen und Flüssen. Einer davon ist die Krutynia, die vielen Paddlern als der schönste Fluss Europas gilt. Der offizielle Kajakwanderweg hat eine Länge von 91 Kilometern – und wer auf ihm unterwegs ist, durchquert mehr als ein Dutzend Seen.

Die Krutynia ist keine von den Wilden und Unbeherrschten. Sie hat nicht die Ambition, die Paddler aus dem Boot zu schubsen und sie mit reißenden Strudeln herauszufordern. Sie hält es mit Surminski und fließt „ohne Eile“ ruhig dahin. Die Menschen in ihren Booten haben genügend Zeit mal hier- und mal dorthin zu schauen – oder sich einfach treiben zu lassen wie die Schwäne und Enten, die ihnen auf dem Flüsschen Gesellschaft leisten. Die Bäume säumen eng das Ufer und strecken Zweige und Äste weit übers Wasser, so als wollten sie an sonnigen Tagen dem Wasserwanderern Schatten spenden.

Viele Paddler beginnen ihre Tour in der Ortschaft Kruttinnen (polnisch Krutyn). Besonders diejenigen kommen hierher, die kein eigenes Boot haben. Hier kann man sich alles leihen, was man für seinen Ausflug auf dem Wasser braucht. Auch Proviant fassen können die Kanuten hier – der örtliche Markt bietet allerlei Leckereien angefangen bei herzhafter Wurst, über würzigen Käse bis zu süßem Honig. Und wer sich nicht aufs Wasser hinauswagen mag, für den kann Kruttinnen auch der Startpunkt für eine Wanderung oder Fahrradtour sein.

Die Kleinstadt Nikolaiken (polnisch Mikolajki ) war nicht nur titelgebend für Surminskis Erzählband, sondern ist mit gut 8000 Einwohnern auch das Zentrum der Region. Dank der Lage am Ufer des Spirdingsees (pol. Sniardwy) – er ist der größte aller polnischen Seen – war Nikolaiken schon vor dem Ersten Weltkrieg ein bekannter Fremdenverkehrsort und auch heute sind rund ums Jahr Touristen hier. Solange der See eisfrei ist, starten Segler und Hausbootfahrer zu Touren über die gesamte Masurische Seenplatte. Im Winter kreuzen die Eissegler auf dem zugefrorenen Wasser vor der Stadt.

Eine Burg geht Konkurs

Wer von Nikolaiken zur Ostsee unterwegs ist, dem verstellt die trutzige Marienburg (polnisch Zamek w Malborku) den Weg. Anders als im 14. und 15. Jahrhundert muss man die riesige Burganlage der deutschen Kreuzritter aber nicht erst erobern, bevor man weiterziehen kann. Einen längeren Zwischenstopp sollte man sich aber trotzdem gönnen, steht die Marienburg doch als größtes Backsteingebäude der Welt auf der UNESCO Liste des Weltkulturerbes. Alle Wehrhaftigkeit ihrer Mauern hat dem Deutschen Orden letztendlich nichts genutzt. Zwar konnte kein Angreifer die Ritter aus der Burg vertreiben. 1455 aber ging ihnen das Geld aus und sie gerieten mit den Soldzahlungen in Rückstand. Die Söldner, die bis dahin für den Orden gekämpft hatten, rebellierten. Um Schlimmeres zu verhindern, mussten die Kreuzritter die Burg an sie verpfänden. Weil man aber Backstein nicht essen kann, machten die Söldner ihre Immobilie umgehend zu Geld und verkauften die Marienburg, die sie ein Jahr zuvor noch erfolgreich gegen ihn verteidigt hatten, an den polnischen König.

Sand soweit das Auge reicht

Oben an der Ostsee ist der Badeort Leba der perfekte Ausgangspunkt für einen Ausflug zum Slowinzischen Nationalpark, der eine faszinierende Kombination aus Küste, Dünen, Seen und auch Mooren schützt. Das gefällt nicht nur Touristen, sondern auch Vögeln. Die einzigartige Landschaft ist Lebensraum für insgesamt 270 Vogelarten. Wer genügend Energie mitgebracht hat, der macht sich zu einer einzigartigen Strandwanderung von Leba nach Rowy auf. Allerdings ist man dabei – immer am Meer entlang – stramme 35 Kilometer unterwegs. Weniger konditionsstarke Besucher beschränken sich auf den Ausflug zur 42 Meter hohen Lontzkedüne, der größten Wanderdüne an der pommerschen Ostseeküste. Sie zieht Jahr für Jahr zehn Meter weiter Richtung Osten und hat auf ihrem Weg schon ein Fischerdorf unter sich begraben.

Von Leba aus erreicht man die Düne zu Fuß in acht Kilometern oder man lässt sich vom Parkplatz an der Nationalparkgrenze mit einem Elektrobähnchen zum Fuß der Düne fahren. Den Aufstieg nach oben durch den weichen Sand – zwei Schritte voraus, einer zurück – bleibt aber keinem erspart. Oben angekommen, lässt der Blick über die „polnische Sahara“ die Anstrengung dann schnell vergessen.