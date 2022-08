Bike-Abenteuerspielplatz unter Tage

Thüringen ist ein Paradies für Radfahrer – egal ob Profi oder Freizeitsportler. Das beweist nicht nur die Entscheidung, dass die Deutschland Tour in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal durch Thüringen führt, sondern auch die rund 1500 Kilometer langen Radfernwege, Mountainbiketouren über und unter Tage oder auch die Thüringer Bikeparks in Steinach und Oberhof. Mit rund 130 Bett&Bike-Häusern bietet Thüringen zudem eine gute Auswahl geeigneter Unterkünfte.

Großer Auftakt für die Deutschland Tour ist am 24. August in Weimar: 120 Radfahrer starten mit einem Prolog die Rundfahrt. Nach dem Prolog in Weimar geht es über 171 Kilometer durch das südliche Thüringen über Rudolstadt und Schwarzburg in den Thüringer Wald mit Rennsteig und Meiningen. Wer beim Besuch in den Etappenorten selbst Rad fahren möchte, meldet sich auf www.deutschland-tour.com an.

Verborgen in der Dunkelheit des Berginneren, in den ehemaligen „Vereinigten Revieren Kamsdorf“ mitten im Thüringer Wald, befindet sich ein Labyrinth aus faszinierenden Trails, die das Herz jedes fortgeschrittenen Mountainbikers höherschlagen lassen. Die technisch anspruchsvollen Strecken schlängeln sich durch drei Etagen, die sogenannten Sohlen. Mit einem All-Mountain- oder Enduro-Bike, LED-Lampen und Helm ausgestattet, geht es in Begleitung des erfahrenen MTB-Guides und Downhill-Profis Lucas Rham und seines Teams in das Berginnere. Breite Stollendurchfahrten mit Kammern bis 20 Metern Höhe, trailähnliche Abschnitte mit Sprungelementen und schmale Gangpassagen – teilweise mit ruppigen Felsabschnitten – kennzeichnen die MTB-Strecken. Dieser weltweit einzigartige Abenteuerspielplatz für technisch fitte Mountainbiker garantiert ein einmaliges Unter-Tage-Erlebnis und gewährt nebenbei und hautnah spannende Einblicke in den Bergbau. Das Angebot von Trailwerk umfasst drei unterschiedliche Unterwelten-MTB-Touren, die in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingestuft sind. Im Übrigen bieten Lucas Rham und das Team vom Trailwerk auch Mountainbiketouren über Tage an und zeigen den Gästen die Highlights im Gebiet um das westliche Thüringer Meer. Weitere Infos: www.trailwerk.bike

Für sportliche Fahrer bietet sich der Rennsteig-Radweg an. Er ist nur für ganz Hartgesottene an einem Tag zu machen. Der Rennsteig-Radwanderweg geht richtig in die Waden, denn auf der Strecke von 195 Kilometern sind klitzekleine 3500 Höhenmeter zu bewältigen. Kein größeres Problem? Also gut: Die Route führt von Hörschel an der Werra bei Eisenach über den Höhenkamm des Thüringer Waldes bis nach Blankenstein. Wer den Rennsteig nicht nur als sportliche Herausforderung betrachtet, der sollte sich drei Tage Zeit lassen und zum Beispiel in Oberhof und Neuhaus übernachten. Da bleibt dann auch Zeit für schöne Abstecher – zu glasklaren Bergseen, kleinen, lauschigen Dörfern, wunderbaren Aussichtspunkten etwas abseits des Steigs.

Im Thüringer Wald und besonders rund um den Rennsteig-Radweg werden zudem eine Reihe attraktiver Mountainbike-Trails offeriert. So verläuft wenige Kilometer hinter Oberhof der historische Rennsteig zwischen den beiden höchsten Erhebungen der Route: südlich der Große Beerberg (982 Meter), nördlich der Schneekopf (978 Meter). Andere Mountainbike-Touren führen von Oberhof ins Biosphärenreservat Vessertal, in der Region um Saalfeld und Bad Lobenstein im südlichen Thüringer Wald, an der Oberweißbacher Bergbahn oder Routen in der Region Inselberg im Norden. Informationen unter www.thueringen-entdecken.de/drausspowern im Internet.